Pascual Calabuig y Arturo Montesdeoca, hijos predilectos de Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar lleva al pleno ordinario de febrero de la Corporación que se celebra este jueves el nombramiento de 17 hijos predilectos, adoptivos, medallas de oro y de plata, en reconocimiento a sus vínculos con el municipio y sus dilatadas trayectorias profesionales. Entre ellos se distingue al biólogo Pascual Calabuig, al médico Arturo Montesdeoca Ara y a distintos medios de comunicación locales, además de empresarios, personas de la educación, la cultura y de otros ámbitos sociales.

Categorías

El acuerdo recoge como Hijos Predilectos a Pascual Calabuig Miranda, Arturo Montesdeoca Ara, Josefa Molina Rodríguez, José Oliva Vega y Martín Nicolás Molina Orihuela. En la categoría de Hijos Adoptivos, a Pino Araceli Rivero Gil, Diego Higueras Molina, y Manuel Antonio Ojeda Guerra; y la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Asociación Madres Solidarias, la entidad Infonorte Digital, Juan Antonio García López, Amable Rodríguez del Castillo, Noroeste Televisión; María del Carmen Ojeda Rosas; y Nortevisión. Y por último, la medalla de plata de la ciudad a Rosa María Rodríguez García, Juan Francisco Mendoza González.

El Ayuntamiento de Gáldar suele aprovechar la celebración de sus fiestas patronales de Santiago en julio para hacer entrega de estos premios que distinguen una trayectoria personal y profesional, y que se sumará a otros reconocimientos de ámbito muy local como las pintaderas.

Especialistas en su campo

Entre los premiados este año se incluye el biólogo Pascual Calabuig, especialista en fauna silvestre del Centro de Recuperación de Tafira, del Cabildo de Gran Canaria, como también por el empresario galdense nacido en el barrio de San Isidro José Oliva, una persona muy conocida en el municipio por sus negocios vinculados al mundo de las funerarias, los seguros, el sector inmobiliario y la agricultura, que fue ya premiado con la Medalla de Oro de la ciudad en 2014. Como también a la escritora, periodista y gestora cultural Josefa Molina. A su vez, se distingue el trabajo del traumatólogo Arturo Montesdeoca, un médico referente en su especialidad.

En esta ocasión, se premia a cinco hijos predilectos, tres adoptivos, siete medallas de oro y dos de plata. Y será el pleno de Gáldar el que deberá ratificar estos acuerdos previos de la Corporación municipal. Entre los reconocimientos se incluye una única entidad social, como es el caso de la Medalla de Oro a la Asociación Madres Solidarias.

Durante la sesión de este jueves se abordarán también entre otros temas dos mociones institucionales que cuentan con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, como es el caso del Bloque Nacionalista Rural (BNR), y en la oposición el PSOE y Unidos por Gran Canaria (UxGC). En este caso, una iniciativa vinculada con el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres. Y una segunda propuesta en defensa de las peticiones de España ante la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el escenario 2028-2034, rechazando la propuesta actual de la Comisión Europea.