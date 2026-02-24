El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 24 de febrero, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,169€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Moya, isla de Gran Canaria, en Calle Padre Claret 27. Allí, la estación CANARY GREEN CORNER, SL tiene la Gasolina 98 a 1,176€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 0,925€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,925€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,925€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,925€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy martes 24 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 0,925€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde sale a 0,925€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,925€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Moya, Calle Padre Claret 27, la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,176€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,079€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,079€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 24 de febrero, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,089€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,089€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,249€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la COMBUSTIBLES CANARIOS, que está a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,105€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,245€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 de Puerto del Rosario a 1,250€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,079€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,145€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 24 de febrero, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 0,925€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 0,925€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,925€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,196€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, martes 24 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,994€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,994€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Noticias relacionadas

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.