Telde ratifica su apoyo al Dreamland y deja el proyecto en manos del Cabildo

El Ayuntamiento de Telde aprobará en su próximo pleno la ratificación del pronunciamiento favorable al proyecto de Dreamland Studios Canarias, un paso que, según el alcalde Juan Antonio Peña, no supone ninguna novedad sustancial en la tramitación de la Ciudad del Cine, sino la formalización de acuerdos e informes ya emitidos con anterioridad y remitidos al Cabildo de Gran Canaria. La iniciativa llega mientras la Corporación Insular analiza la documentación que el promotor, el grupo empresarial Newport, entregó la semana pasada para cumplir con todos los requisitos.

Peña explicó que lo que se somete ahora a votación es una “toma de conocimiento” del pleno municipal para ratificar informes técnicos que habían sido aprobados por la Junta de Gobierno local y que ya fueron trasladados al Cabildo. “No cambia nada, no es nuevo”, insistió el alcalde, quien enmarcó la decisión en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del procedimiento y cumplir con el itinerario administrativo previsto. Según detalló, el Cabildo solicitó en su momento documentación técnica al Consistorio y, aunque podía haberse limitado a remitirlo directamente, el Consistorio también optó por elevarla a los órganos políticos municipales "para mayor seguridad del trámite, aunque no sea imprescindible", agregó Peña.

En la actualidad, la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria evalúa técnicamente si la documentación presentada por el grupo Newport está completa, después de haber requerido en varias ocasiones al promotor la entrega del proyecto urbanístico y del resto de informes necesarios. En las próximas semanas se determinará si procede solicitar nuevas subsanaciones o si, por el contrario, el expediente está en condiciones de continuar su tramitación. En cualquier caso, fuentes del área insisten en que el procedimiento sigue su curso y reiteran el “gran interés” institucional por sacar adelante la iniciativa.

Otros trámites

Por su parte, Peña confirmó además que el Ayuntamiento deberá afrontar nuevos trámites vinculados a la futura urbanización de los terrenos de El Cortijo, en Jinámar. Entre ellos figura la negociación del convenio urbanístico que regulará las cesiones obligatorias de suelo público, espacios libres y dotacionales como parques o equipamientos, que toda actuación de este tipo debe transferir a la administración local. Ese punto fue precisamente uno de los obstáculos que provocó informes desfavorables municipales en 2024 y supuso uno de los múltiples retrasos que ha sufrido la tramitación.

Pese a las dificultades, Peña reiteró el respaldo del gobierno local a la iniciativa promovida por Dreamland Studios, que prevé levantar unos estudios cinematográficos en una parcela de 100.000 metros cuadrados con una inversión estimada de 140 millones de euros. El alcalde defendió que el complejo supondría “imagen, turismo, desarrollo, empleo e innovación” para la ciudad y aseguró que el Ayuntamiento colaborará en todo lo que esté en su mano para sacarlo adelante.

Un proyecto de interés insular

La ratificación plenaria se produce casi tres años después de que el proyecto obtuviera, en mayo de 2023, la Declaración de Interés Insular para agilizar su tramitación, aunque desde entonces ha encadenado contratiempos administrativos, judiciales y urbanísticos que han aplazado su calendario inicial. En el mejor de los escenarios, las obras aún tardarían meses en arrancar y los platós no estarían operativos hasta la próxima década.

Además, la iniciativa ha desaparecido del listado de obras emblemáticas del tercer mandato insular de Antonio Morales, en la que aparecía junto a la central hidroeléctrica de Salto de Chira, la ampliación del Estadio de Gran Canaria o el Museo de Arte Contemporáneo (Mubea).

A este escenario se ha añadido otro frente económico: los impagos desde marzo de 2025 de Dreamland Studios al CB Gran Canaria como patrocinador principal, supuestamente por los problemas de liquidez de la empresa a raíz de los retrasos en la Ciudad de Cine. El club solicitó al Cabildo de Gran Canaria un adelanto de 500.000 euros de su presupuesto, situación que llevó a la institución insular a contemplar la vía judicial.

Si bien, ambas partes han negociado un nuevo calendario de pagos del que ya se habría materializado un primer abono, posible gracias a que Newport ha recurrido a sociedades del grupo para sostener el contrato de patrocinio firmado hasta la temporada 2028-29, valorado en 3,3 millones de euros. En paralelo, tanto la institución insular como la entidad deportiva exploran posibles patrocinadores alternativos.