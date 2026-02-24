El polideportivo municipal de Valleseco acoge las sedes de los clubes de fútbol y natación

El Ayuntamiento de Valleseco moderniza las instalaciones interiores del Polideportivo Municipal del municipio con la creación de nuevas sedes administrativas para los clubes de natación y de fútbol. La actuación, con un presupuesto de 42.700 euros financiado por la Cabildo de Gran Canaria a través de su convocatoria de equipamientos sociales, permitirá mejorar la funcionalidad del recinto y reforzar el respaldo institucional al deporte local.

La intervención abarca 224 metros cuadrados en la planta principal del edificio, donde se reorganizan antiguos vestuarios y dependencias en desuso para crear dos oficinas independientes con despachos y aseos propios, destinadas a las entidades deportivas. Además, el proyecto incorpora nuevos aseos generales, un baño adaptado para personas con movilidad reducida, un vestuario renovado y la mejora de las instalaciones eléctricas, de fontanería e iluminación.

Accesibilidad universal

El plan pone el acento en la accesibilidad universal, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de recorridos y accesos conforme a la normativa vigente.

Modernización de infraestructuras

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, destacó que esta actuación “supone un paso firme en la modernización de nuestras infraestructuras deportivas municipales, ofreciendo espacios adecuados y dignos a nuestros clubes para el desarrollo de su actividad administrativa y organizativa”.

Rodríguez señaló que “los clubes deportivos representan uno de los pilares fundamentales del tejido social del municipio. Con esta intervención no solo mejoramos unas instalaciones, sino que reforzamos nuestro compromiso con el deporte base, con la promoción de hábitos saludables y con la dinamización social de Valleseco”.

Asimismo, añadió que “la reorganización de espacios infrautilizados demuestra que es posible optimizar recursos públicos existentes, modernizando equipamientos sin necesidad de grandes ampliaciones estructurales, apostando por la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valleseco continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras municipales, fortaleciendo el tejido deportivo local y consolidando al Polideportivo Municipal como un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la población.