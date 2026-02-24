Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Última hora desaparecido en La PalmaReina del Carnaval de LPGCTiempo en Canarias'Therian' en CanariasPlaga de langostas africanas
instagramlinkedin

Valleseco

El polideportivo municipal de Valleseco acoge las sedes de los clubes de fútbol y natación

La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 42.700 euros y contempla la reorganización de espacios infrautilizados

Polideportivo Municipal de Valleseco.

Polideportivo Municipal de Valleseco. / LP/DLP.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valleseco moderniza las instalaciones interiores del Polideportivo Municipal del municipio con la creación de nuevas sedes administrativas para los clubes de natación y de fútbol. La actuación, con un presupuesto de 42.700 euros financiado por la Cabildo de Gran Canaria a través de su convocatoria de equipamientos sociales, permitirá mejorar la funcionalidad del recinto y reforzar el respaldo institucional al deporte local.

La intervención abarca 224 metros cuadrados en la planta principal del edificio, donde se reorganizan antiguos vestuarios y dependencias en desuso para crear dos oficinas independientes con despachos y aseos propios, destinadas a las entidades deportivas. Además, el proyecto incorpora nuevos aseos generales, un baño adaptado para personas con movilidad reducida, un vestuario renovado y la mejora de las instalaciones eléctricas, de fontanería e iluminación.

Accesibilidad universal

La intervención abarca 224 metros cuadrados en la planta principal del edificio, donde se reorganizan antiguos vestuarios y dependencias en desuso para crear dos oficinas independientes con despachos y aseos propios, destinadas a las entidades deportivas. Además, el proyecto incorpora nuevos aseos generales, un baño adaptado para personas con movilidad reducida, un vestuario renovado y la mejora de las instalaciones eléctricas, de fontanería e iluminación.

El plan pone el acento en la accesibilidad universal, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de recorridos y accesos conforme a la normativa vigente.

Modernización de infraestructuras

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, destacó que esta actuación “supone un paso firme en la modernización de nuestras infraestructuras deportivas municipales, ofreciendo espacios adecuados y dignos a nuestros clubes para el desarrollo de su actividad administrativa y organizativa”.

Rodríguez señaló que “los clubes deportivos representan uno de los pilares fundamentales del tejido social del municipio. Con esta intervención no solo mejoramos unas instalaciones, sino que reforzamos nuestro compromiso con el deporte base, con la promoción de hábitos saludables y con la dinamización social de Valleseco”.

Asimismo, añadió que “la reorganización de espacios infrautilizados demuestra que es posible optimizar recursos públicos existentes, modernizando equipamientos sin necesidad de grandes ampliaciones estructurales, apostando por la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad”.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valleseco continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras municipales, fortaleciendo el tejido deportivo local y consolidando al Polideportivo Municipal como un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la población.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  2. Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
  3. La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
  4. El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
  5. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  6. Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
  7. El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes
  8. Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

La memoria sonora llega a las aulas con Nanino Díaz Cutillas

La memoria sonora llega a las aulas con Nanino Díaz Cutillas

Pascual Calabuig y Arturo Montesdeoca, hijos predilectos de Gáldar

Pascual Calabuig y Arturo Montesdeoca, hijos predilectos de Gáldar

El centro deportivo Chano Melián de Carrizal reabre tras la renovación de las instalaciones

El centro deportivo Chano Melián de Carrizal reabre tras la renovación de las instalaciones

El polideportivo municipal de Valleseco acoge las sedes de los clubes de fútbol y natación

El polideportivo municipal de Valleseco acoge las sedes de los clubes de fútbol y natación

Telde ratifica su apoyo al Dreamland y deja el proyecto en manos del Cabildo

Telde ratifica su apoyo al Dreamland y deja el proyecto en manos del Cabildo

Aplazado el juicio contra el profesor de Vecindario acusado de abusos sexuales tras su ingreso hospitalario

Aplazado el juicio contra el profesor de Vecindario acusado de abusos sexuales tras su ingreso hospitalario

Condena al Ayuntamiento de Teror por acoso laboral a una jefa municipal

Condena al Ayuntamiento de Teror por acoso laboral a una jefa municipal

El Centro de Nuestra Señora de Fátima de Gran Canaria gana espacio tras una reforma de cinco millones

El Centro de Nuestra Señora de Fátima de Gran Canaria gana espacio tras una reforma de cinco millones
Tracking Pixel Contents