Agüimes
Una Policía Local y Protección Civil más coordinada: Agüimes estrena 50 nuevos equipos de radio para actuar en las emergencias
Con la instalación de una emisora base conectada al CECOES 1-1-2, el Ayuntamiento de Agüimes busca una coordinación más eficaz entre los servicios de emergencia, reduciendo los tiempos de reacción ante cualquier eventualidad
El Ayuntamiento de Agüimes ha incorporado 50 nuevos equipos portátiles TETRA que mejorarán la coordinación entre la Policía Local, Protección Civil y el CECOES 1-1-2, reduciendo el tiempo de reacción ante eventuales emergencias. La adquisición del nuevo equipamiento, que asciende a una inversión total de 79.140 euros, forma parte de la estrategia municipal de modernización de los recursos de seguridad y emergencias, orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en el municipio.
Además de los equipos portátiles y sus accesorios, también se ha adquirido una emisora base que estará instalada en la Jefatura de la Policía Local, con conexión directa al CECOES 1-1-2, canal a través del cual se gestionan las alertas del 112 Canarias. Esta conexión permitirá una coordinación más ágil y eficaz entre los distintos servicios intervinientes, reduciendo tiempos de reacción y optimizando la gestión de emergencias.
La tecnología TETRA se basa en un estándar de radio digital diseñado especialmente para la policía y los servicios de emergencia debido a su alta eficiencia y seguridad, que garantiza comunicaciones estables, seguras y priorizadas, fundamentales en situaciones de riesgo o alta complejidad operativa. Con esta nueva dotación, el Ayuntamiento de Agüimes refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora continua de los medios técnicos al servicio de la población, consolidando una respuesta más coordinada, rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.
Dentro de la estrategia municipal de modernización de los recursos de seguridad y emergencias, el Ayuntamiento también dotó a los agentes de la Policía Local de nuevos chalecos balísticos de protección frente a hipotéticos ataques de armas de fuego. Estas importantes herramientas son esenciales para la policía puedan ejercer su labor con mayor profesionalidad.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes