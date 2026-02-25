Área comercial, deportiva y 220 viviendas: San Bartolomé de Tirajana desbloquea 105.000 metros cuadros de suelo en El Tablero

La concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana prevé dar luz verde al Plan Parcial del Sector 13 que permitirá la construcción de 210 viviendas de promoción privada en El Tablero en el pleno ordinario de este jueves. Esta aprobación permitirá desbloquear el suelo de una superficie total de 105.000 metros cuadrados en la zona conocida como Tablero-Betancor, donde además de contempla destinar parte de la superficie para otros usos, como espacio libres públicos, sistema viario, equipamiento deportivo, uso educativo y uso comercial.

Esta zona se trata de uno de los suelos pendientes de desarrollo que permitirá completar el crecimiento del barrio con una nueva zona residencial integrada en la trama urbana, en continuidad con el tejido residencial existente y con conexión directa a la Avenida Calderín y a la calle Maldonado. Así, con este acuerdo culmina la fase de planeamiento y se da el último paso administrativo para que el sector pueda entrar en fase de ejecución.

Como explica el Consistorio, con la aprobación definitiva se cierra el planeamiento, pero el desarrollo no es inmediato. El siguiente paso será la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística y la redacción del proyecto de urbanización. Solo tras la ejecución de las infraestructuras podrán solicitarse las licencias para construir las viviendas privadas previstas.

Viviendas unifamiliar con plaza de garaje

El sector tendrá uso residencial permanente con tipología de vivienda unifamiliar aislada o adosada, en parcelas mínimas de 300 metros cuadrados, una altura máxima de dos plantas y una edificabilidad de 0,30 metros cuadrados por metro cuadrado de suelo, con una densidad de 20 viviendas por hectárea. Del total del ámbito, 52.206 metros cuadrados se destinan a parcelas residenciales y el resto a dotaciones, espacios libres y sistema viario.

Asimismo, el plan reserva 9.882 metros cuadrados para espacios libres públicos y contempla 630 metros cuadrados para uso social, 2.758 metros cuadrados para equipamiento deportivo público, 2.874 metros cuadrados para uso educativo y 901 metros cuadrados para uso comercial. La superficie destinada a sistema viario alcanza los 35.635 metros cuadrados y se establece, como mínimo, una plaza de aparcamiento por vivienda fuera de la red viaria.

El presupuesto de ejecución por contrata estimado para el desarrollo completo asciende a 5.175.191 euros. Esta inversión privada permitirá ejecutar las obras de urbanización necesarias para dotar al sector de redes e infraestructuras básicas antes de la construcción de las viviendas.

«Crecimiento del municipio»

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que «desbloqueamos un suelo que llevaba 24 años paralizado y damos el último paso administrativo para que pueda ejecutarse una nueva zona residencial en El Tablero. Ordenar el suelo y cerrar el planeamiento es imprescindible para que las viviendas puedan construirse con garantías y el crecimiento del municipio sea real».

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, subrayó que «activamos una inversión privada de más de cinco millones de euros destinada a ejecutar viviendas y zonas de uso deportivo, social, espacios verdes y comercial. No se trata solo de aprobar un documento, sino de poner en marcha una actuación completa que transformará este ámbito con planificación y servicios».