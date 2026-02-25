La Cueva Pintada se sumerge en la noche al ritmo del swing

Recorrer uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de Canarias al compás de la música ya es una realidad. El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada presenta ‘Cueva Pintada en la noche’, una experiencia nocturna que invita a redescubrir el antiguo poblado de Agáldar desde una perspectiva sensorial y evocadora, acompañados por la propuesta musical de Plátano Swing. Esta iniciativa ofrece una forma distinta de acercarse a los vestigios del histórico enclave, sumergiendo al visitante en una atmósfera íntima y sugerente, muy alejada del ritmo habitual del yacimiento.

La cita tendrá lugar el viernes 27 de febrero, con dos pases gratuitos, a las 19:00 y a las 20:00 horas. Así, el público podrá disfrutar de las voces del trío formado por Patricia Navarro (voz), Juan Carlos Álamo (guitarra) y Paco Perera (contrabajo), en un recorrido que fusiona patrimonio y música para transformar la visita en una experiencia única bajo la luz de la noche. La agrupación musical ofrecerá un recorrido por grandes clásicos del swing y otros géneros, como el bolero o conocidos temas del pop, todos reinterpretados en clave swing, aportando frescura y personalidad a cada pieza.

Una propuesta solidaria con el Banco de Alimentos

Esta actividad forma parte del programa de acciones multidisciplinares del citado centro museístico dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, que busca acercar la historia del yacimiento de manera innovadora y atractiva. «Además, la convocatoria tiene un componente solidario, ya que se invita a las personas participantes a colaborar con el Banco de Alimentos de Las Palmas mediante aportaciones económicas o la donación de productos alimenticios y de higiene.

El equipo del museo define la propuesta de estas veladas como «una perspectiva diferente del yacimiento para descubrir los vestigios del poblado con el aliciente de la música y el misterio de la noche». La inscripción para participar en uno de los dos turnos se puede realizar a partir del lunes 23 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en el teléfono 928 895 489 (ext. 3).