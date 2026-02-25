Félix Sabroso, Can de Plata de las Artes: del ‘Perdona bonita’ a la "Furia" del éxito

Desde sus raíces en la comedia subversiva en el Madrid del filo de los 90 a la furia del éxito en el océano de la sobreoferta audiovisual como autor de culto, Félix Sabroso (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) se erige en uno de los nombres fundamentales del panorama cinematográfico y televisivo de finales del siglo XX y XXI.

Afincado en Madrid desde hace décadas pero siempre vinculado a la realidad cultural de su isla natal, el Cabildo de Gran Canaria distingue con el Can de la Plata de las Artes la «importante aportación al desarrollo del séptimo arte» de un creador y autor que ha frecuentado formatos, géneros y lenguajes diversos, sin miedo a experimentar ni a reinventarse, con un imaginario de obsesiones, referencias y cómplices comunes que jalonan una sólida trayectoria de más de tres décadas, y que hoy atraviesa su momento más efervescente de creación y proyección internacional.

Félix Sabroso es cineasta, guionista, director teatral y escritor. Las primeras décadas de su carrera no pueden leerse sin la otra mitad del mítico tándem que formó con la también grancanaria Dunia Ayaso (Las Palmas de Gran Canaria, 1961 - Santa Cruz de Tenerife, 2014). Pareja creativa, afectiva y explosiva, juntos firmaron múltiples cortos, seis largometrajes y dos series de televisión, antes del fallecimiento de la cineasta grancanaria, a los 53 años.

Tándem con Dunia Ayaso

Afines al universo almodovariano e imbuidos del eco de la Movida Madrileña, el dúo Sabroso-Ayaso se formó en el grupo de teatro Diabéticas Aceleradas y dieron sus primeros pasos como guionistas en programas de producción propia emitidos por cadenas de televisión como RTVE o Antena 3.

La película Fea (1994) marcó su debut en el largometraje, pero Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997) fue el título que catapultó a la dupla en el mundo del celuloide, consagrada cono una de las películas españolas más taquilleras de la década de los 90 y protagonizada por Jordi Mollá, Pepón Nieto o Alonso Caparrós, con un recorrido internacional en Miami, Tokio o San Francisco. Le siguieron los títulos El grito en el cielo (1998), Descongélate! (2003), Chuecatown (2007) -coguionistas junto con su director Juan Flahn-, Los años desnudos (2008) La isla interior (2009), El banjo (2014) -cortometraje- y Only Men Go to the Grave (2016) -coguionistas junto con su director Abdulla Al-Kaabi-. Por lo general, Ayaso ostentaba la dirección, mientras que Sabroso firmaba los guiones. En concreto, La isla interior, su sexto largometraje, que vivió su premiere en la Seminci de Valladolid, supuso su consolidación definitiva como cineastas con este interesante viraje al drama, filmado en la isla natal de ambos y con Geraldine Chaplin, Antonio de la Torre, Candela Peña, Alberto San Juan o Celso Bugallo en el reparto.

Entre sus numerosos trabajos al alimón desfilan series televisivas como la sitcom Quítate tú pa ponerme yo (1999-2000) o, para el teatro, la comedia La gran depresión (2011), protagonizada por Loles León y Bibiana Fernández.

"La senda del cineasta en solitario se sustenta sobre los pilares de su etapa anterior, pero con una arquitectura propia"

Reinvención y triunfo

Tras la pérdida de Dunia Ayaso en 2014, Félix Sabroso supo reinventarse en el vacío y emprender una nueva senda en solitario que, ladrillo a ladrillo, ha resultado en una construcción monumental sobre los pilares de su etapa anterior, pero con una arquitectura propia.

Su primera película escrita y dirigida en solitario, El tiempo de los monstruos (2015), constituye una metaficción caleidoscópica sobre el proceso creativo y el paso del tiempo, en homenaje a Ayaso, donde Sabroso se rodea de una gran parte de su reparto de cómplices, como Candela Peña, Pepón Nieto o Antonia San Juan, junto a muchos otros que le acompañarán a partir de este proyecto, y que anticipaba a su vez un manifiesto sobre los derroteros de libertad cinematográfica que transitaría su autor. Ese mismo año, Sabroso se adentra por primera vez en el terreno de la literatura con su novela de debut En la piscina vacía (Suma, 2015), un thriller psicológico sobre un conocido escritor que atraviesa una época de sequía creativa.

Recientemente, Sabroso ha dirigido las series Mentiras Pasajeras (2024), producida por El Deseo y Paramount TV, con Elena Anaya, Pilar Castro y Hugo Silva, con una trama sobre el espionaje industrial y, a continuación, la aplaudidísima Furia (2025), creada, escrita y dirigida por el propio grancanario para HBO Max, y aupada como una de las series más vistas de la plataforma en España en el último lustro. Protagonizada por Carmen Machi, Cecilia Roth, Candela Peña, Pilar Castro o Ana Torrent como mujeres furiosas al límite, su éxito rutilante, así como sus múltiples premios, han resultaron en una segunda temporada en ciernes, que Sabroso rueda en estos momentos con Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans.