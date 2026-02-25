Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria

Ya es oficial: el papa León XIV visitará España en menos de cuatro meses. Así lo confirmó ayer el Vaticano a través de un comunicado emitido por su Secretaría de Estado, en el que se reveló un itinerario -hasta ayer un secreto a voces- que incluye una visita a la geografía nacional de seis días entre la Península y el Archipiélago. La semana del 6 al 12 de junio estará marcada con una ‘x’ en el calendario de los feligreses, y los días 11 y 12 de junio son las fechas elegidas por el pontífice para visitar, por primera vez en la historia, Gran Canaria y Tenerife.

Las citas más esperadas en territorio grancanario -aún por confirmar- son una misa multitudinaria oficiada por el pontífice -probablemente en el Estadio de Gran Canaria o en Santa Catalina, al estimar un aforo de unas 50.000 personas- y una visita al muelle de Arguineguín para conocer de primera mano la realidad migratoria del Archipiélago.

Durante estos seis días, el papa visitará primero Madrid y Barcelona. En la capital está previsto que tome parte en la celebración del Corpus Christi el 7 de junio, oficiando una eucaristía multitudinaria por el entorno del paseo de la Castellana, y un encuentro con los jóvenes que se celebrará, probablemente, en el Santiago Bernabéu. En el caso de la Ciudad Condal, se espera la celebración de, al menos, un gran acto -probablemente en el Estadio Olímpico- y que inaugure el día 10 la última torre de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Tras estas paradas, continuará hasta el Archipiélago: un viaje que sigue la voluntad de su antecesor, el papa Francisco, quien antes de morir confesó su deseo de visitar las Islas para conocer de cerca el fenómeno migratoria.

La agenda se encuentra, en este momento, en proceso de elaboración. Una delegación enviada desde la Santa Sede visitará Canarias el 6 de marzo para ver de primera mano el progreso de los preparativos y consensuar qué actos y visitas se pueden incluir y cuáles no. Teniendo todo esto en cuenta, desde la diócesis de Canarias estiman que se tendrá preparado el programa «en la primera quincena de marzo».

Tras confirmarse de forma oficial el viaje, tuvo lugar una rueda de prensa en la sede del Obispado de la Diócesis de Canarias por parte del obispo José Mazuelos y su auxiliar, Cristóbal Déniz. Mazuelos afirmó que «preparar una visita en tres meses es algo muy complicado» no sólo desde la perspectiva episcopal, «sino para las fuerzas de seguridad del Estado y el Gobierno».

Posible calendario de la visita de León XIV 6 de junio - Madrid: León XIV llega a Madrid procedente del Vaticano y se reunirá con las principales autoridades. 7 de junio - Madrid:El pontífice participará en el Corpus Christi con una eucaristía multitudinaria en la Castellana. 8 de junio - Madrid: Se estima que tenga lugar un acto de encuentro con los jóvenes en el Santiago Bernabéu. 9 de junio - Barcelona: Llegada del pontífice a Barcelona. No está confirmado, pero se prevé un acto en el Estadio Olímpico. 10 de junio - Barcelona: Inaugurará la nueva torre de la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. 11 de junio - Gran Canaria: Desde Barcelona, el papa volará hasta Canarias. Se espera que primero visite Gran Canaria. 12 de junio - Tenerife: A falta de confirmación, la gira por España de León XIV concluiría en Tenerife.

Para la Diócesis, añadió, es un orgullo «poder mostrar al santo padre la grandeza del pueblo de Canarias», centrándose en el trabajo que se ha realizado en lo referente al fenómeno migratorio: «El papa tiene una sensibilidad social que, hoy en día, está enmarcada en la realidad de la migración».

Respecto a las intenciones de la Diócesis respecto al programa de la visita, el obispo confirmó que buscan «tener un encuentro a nivel de Iglesia» y una «ceremonia masiva donde pueda participar todo el pueblo», pensando en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En este sentido, matizó que el papel de la institución religiosa es que participen «todas esas iglesias, que puedan venir y hacer algo en conjunto».

Sin embargo, comentó que no puede dar detalles al respecto, pues todavía «tiene que ser consensuado con la Secretaría de Estado del Vaticano y con la comisión que está preparando la visita». Respecto a las características necesarias del lugar que albergará la misa, confirmó que se busca «un espacio en el que quepan más de 50.000 personas». El Estadio de Gran Canaria y el parque Santa Catalina son opciones que se barajan, habida cuenta del aforo que deben tener. La catedral es otro escenario posible, aunque será testigo de un evento más reducido.

Sobre una posible visita de León XIV al muelle de Arguineguín para conocer la realidad migratoria canaria, Mazuelos admitió «que les gustaría», pero que aún no se puede saber, pues desconoce la hoja de ruta. Lo que sí se sabe es que León XIV dormirá en el Palacio Episcopal de Santa Ana, que ya se está acondicionando.

Por su parte, Déniz aseveró que aunque se tengan muchas propuestas desde la Diócesis, «necesitan ser contrastadas», por lo que no quieren «ilusionar con un programa que después no se cumple».

El obispo Mazuelos puso en valor lo que implica para el Archipiélago la visita: «Que venga el santo padre implica que 2.000 millones de católicos van a tener la mirada puesta en Canarias». Respecto a la realidad de las Islas que se le quiere transmitir a León XIV, comentó que le manifestaría «que es un pueblo hospitalario y acogedor capaz de dar respuesta a problemáticas como la migratoria».

Mazuelos confirmó que «todos los eventos que se realicen serán gratuitos», aunque «se está pensando incluir algún donativo a Cáritas». También se plantea como una forma de conseguir que la gente que se apunte asista al evento, «porque si se da un donativo ya se lo piensan dos veces antes de faltar». Finalmente, el obispo confirmó que «la gente se puede apuntar ya para participar como voluntario».

En el caso de Tenerife, a falta del visto bueno por parte del Vaticano, se estima que el pontífice vaya desde la Sede Episcopal a pie hasta la Catedral de La Laguna. Ahí, se barajan varias posibilidades: una recepción reducida con representantes de distintos ámbitos vulnerables, una convocatoria a los feligreses que pueda seguirse desde el exterior o un encuentro multitudinario en la plaza del Cristo. Lo que sí parece más probable es la realización de una eucaristía multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz. Finalmente, se habla de la posibilidad de que pudiera hacer una visita exprés a El Hierro, epicentro de la llegada de pateras en múltiples ocasiones.