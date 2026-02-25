Guía
Un muro de contención refuerza la seguridad en el Barranco del Pinar en Guía
El Cabildo invierte 243.327 euros en la GC-70 para estabilizar el talud, mejorar el drenaje y prevenir riesgos en el tramo entre Montaña Alta y Fontanales
El Cabildo de Gran Canaria construirá un nuevo muro de contención en la carretera GC-70 a la altura del Barranco del Pinar, en el municipio de Santa María de Guía, con el objetivo de reforzar la seguridad y corregir problemas de inestabilidad detectados en el talud.
La actuación, presupuestada en 243.327 euros, se desarrollará en el punto kilométrico 17, en el tramo comprendido entre Montaña Alta y Fontanales (Moya), donde los técnicos han observado deficiencias en el drenaje y riesgos derivados de la inestabilidad del terreno. El proyecto contempla la ejecución de un muro de gravedad de mampostería hormigonada de 110,90 metros de longitud y una altura variable de entre uno y 2,50 metros.
Además de la construcción del muro, se sustituirá la actual tubería de drenaje de 90 milímetros por un caño de 1,5 metros de diámetro, junto con la instalación de una arqueta para canalizar correctamente las aguas. La intervención se completará con la repavimentación de la zona afectada y la colocación de elementos de contención en la parte superior del nuevo muro.
Las obras, que tienen un plazo estimado de ejecución de cinco meses, comenzarán en las próximas semanas tras la firma del contrato. La Mesa de Contratación ha propuesto a la empresa Aceinsa Canarias SA como adjudicataria de los trabajos, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo.
