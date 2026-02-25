Música, talleres y documentales: así se conmemorará el Día de la Mujer en Gáldar, Mogán y Moya

Gáldar, Mogán y Moya conmemorarán el Día Internacional de la Mujer con amplios programas de actividades culturales, formativas y de ocio que se extenderán durante varios días, e incluso a lo largo de todo el mes de marzo, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en distintos ámbitos y fomentar la reflexión, la igualdad y el empoderamiento femenino.

En Gáldar, el programa incluye más de una veintena de iniciativas. El 3 de marzo se inaugurará en la Biblioteca Municipal el espacio ‘La habitación propia de Chona Madera’, con la participación de Blanca Hernández Quintana, profesora de la ULPGC. En el apartado formativo, el 5 de marzo se celebrará el taller ‘No cargues tú sola: benzodiacepinas y malestares de género’, impartido por la Fundación Canaria Yrichen. Además, el 17 de marzo comenzará el taller ‘Estrategias para reducir el estrés y la ansiedad’, que se desarrollará en tres sesiones bajo la dirección de Sofía García García.

La programación cultural galdense contempla la proyección del corto documental ‘Relatoras de Vida’ el 4 de marzo; la presentación de los libros ‘Quién me iba a decir que me pasaría a mí’, de Zeneida Almeida, el 6 de marzo, y ‘Más allá de ella’, de Myriam López, el 12 de marzo. El 11 de marzo se proyectará la película ‘Sylvia’, centrada en la figura de Sylvia Plath, en el Centro Cultural Guaires. Por su parte, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ofrecerá durante todo el mes la experiencia ‘Deconstruir y construir: imaginarios de mujeres en Cueva Pintada’ y el taller ‘Rasgos de mujer: Modelando la figura humana’.

Conciertos y más

En Mogán, el 14 de marzo se celebrará el festival ‘Mogán en Femenino' . Un taller de literatura será uno de los ejes centrales de la jornada la participación de las escritoras Ariadna Mars, Ana Chaceta y Maruca Ramos. También habrá un ‘Rincón del Bienestar’ con talleres como ‘Habito mi cuerpo’, ‘Reír te sienta bien’ y ‘Eleva tu energía’, además de sesiones de improdanza. El ‘Jardín de las Artes’ acogerá espectáculos como la actuación de la ilusionista Miriam Santana y una exhibición de pole dance con Laura Reyes. La música llegará al ‘Bulevar de la Música’ con los grupos Las Ladys y Tacones Rojos, junto al espectáculo del Drag King Roi Royal y el concierto juvenil Kids Up!

En Moya, las actividades arrancarán el 1 de marzo con una salida al concierto de la Gran Canaria Women’s Band en el Auditorio Alfredo Kraus. El 6 de marzo se emitirá un programa especial de radio bajo el título ‘8 de marzo, Día Internacional de la Mujer’, centrado en la sensibilización y prevención de la violencia de género. El 7 de marzo, la Casa de la Cultura acogerá la actuación musical de Mujeres D, con entrada gratuita hasta completar aforo.