El panadero de Ingenio Paco Socorro presenta su primer libro, 'Vida de un Panadero', una obra que combina memoria personal y divulgación sobre la cultura del pan

Vida de un Panadero, el primer libro del conocido pastelero y panadero Francisco Socorro, conocido como Paco Socorro, será presentado este jueves, 26 de febrero, a las 19.00 horas, en la Asociación Vecinal Antonio Morales de La Capellanía.

El libro recorre la trayectoria vital y profesional de su autor, quien, como él mismo relata, es el mayor de once hermanos y se crio prácticamente entre hornos y harinas, repartiendo pan desde muy temprana edad. En sus páginas, Socorro desgrana las obligaciones, sacrificios y vivencias que marcaron su infancia y juventud, así como numerosas anécdotas ligadas a una vida dedicada al oficio artesanal, hasta llegar a impulsar incluso una Escuela de Panadería y Pastelería, experiencia que, tal y como adelantó, ya formará parte de una segunda publicación.

Más allá del componente autobiográfico, Vida de un Panadero ofrece también un completo recorrido por la historia y la cultura del pan. A lo largo de más de 200 páginas, la publicación aborda también cuestiones como la importancia de la masa madre, el papel de la sal, la calidad del agua o los procesos tradicionales de elaboración, combinando divulgación, consejos prácticos y curiosidades.

Con esta primera obra, Paco Socorro abre una nueva etapa como autor, compartiendo no solo su historia personal, sino también un valioso legado cultural ligado a uno de los alimentos más universales.