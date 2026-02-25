Ingenio
El panadero de Ingenio Paco Socorro presenta su primer libro, 'Vida de un Panadero', una obra que combina memoria personal y divulgación sobre la cultura del pan
El popular panadero de Ingenio cuenta su oficio desde el calor del horno y del corazón
Vida de un Panadero, el primer libro del conocido pastelero y panadero Francisco Socorro, conocido como Paco Socorro, será presentado este jueves, 26 de febrero, a las 19.00 horas, en la Asociación Vecinal Antonio Morales de La Capellanía.
El libro recorre la trayectoria vital y profesional de su autor, quien, como él mismo relata, es el mayor de once hermanos y se crio prácticamente entre hornos y harinas, repartiendo pan desde muy temprana edad. En sus páginas, Socorro desgrana las obligaciones, sacrificios y vivencias que marcaron su infancia y juventud, así como numerosas anécdotas ligadas a una vida dedicada al oficio artesanal, hasta llegar a impulsar incluso una Escuela de Panadería y Pastelería, experiencia que, tal y como adelantó, ya formará parte de una segunda publicación.
Más allá del componente autobiográfico, Vida de un Panadero ofrece también un completo recorrido por la historia y la cultura del pan. A lo largo de más de 200 páginas, la publicación aborda también cuestiones como la importancia de la masa madre, el papel de la sal, la calidad del agua o los procesos tradicionales de elaboración, combinando divulgación, consejos prácticos y curiosidades.
Con esta primera obra, Paco Socorro abre una nueva etapa como autor, compartiendo no solo su historia personal, sino también un valioso legado cultural ligado a uno de los alimentos más universales.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
- La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes