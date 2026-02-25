La piedra seca, clave para preservar el paisaje y mitigar el cambio climático

El arte de la construcción en piedra seca ha sido un elemento esencial del paisaje y la cultura rural de la cumbre de Gran Canaria y, además, también cuenta con potencial para afrontar desafíos actuales como el cambio climático o la pérdida de identidad territorial. La doctora en Geografía de la ULPGC Lidia Esther Romero impartirá el próximo sábado la conferencia titulada Territorio escalonado: el legado de la piedra seca en un paisaje Patrimonio Mundial, con la que divulgará la importancia de un patrimonio inmaterial de valor universal reconocido por la Unesco.

La cita tendrá lugar el sábado 28 de febrero en el Salón Rojo del Ayuntamiento de Tejeda a partir de las 18.00 horas en el marco del ciclo Patrimonio diverso de medianías y cumbres de Gran Canaria que impulsa el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con distintos ayuntamientos. Tras la ponencia, se abrirá un diálogo entre la conferenciante y la cronista oficial de Tejeda, Serafina Suárez.

Lidia Esther Romero, coordinadora del Máster Universitario Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la facultad de Geografía e Historia de la ULPGC, recalca que este saber tradicional ha dejado una huella tangible en numerosos territorios del mundo y, en Canarias, pese a su origen remoto, desde la protohistoria insular, sigue vigente. En las medianías y cumbres de Gran Canaria existen auténticos maestros de este oficio, cuya labor merece ser visibilizada y reconocida, entre otros aspectos como elemento a favor de su supervivencia.

Durante la sesión se abordarán las ventajas que aporta la conservación de este patrimonio, no solo como legado cultural, sino también como herramienta para la adaptación al cambio climático. La investigadora subraya que este arte ha permitido escalonar vertientes montañosas en todo el planeta, configurando paisajes culturales únicos, muchos de ellos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como Risco Caído.

Premio Viera y Clavijo

Romero forma parte del equipo de investigación de Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de Información Geográfica, dentro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Es responsable de la línea de investigación dedicada a los paisajes culturales, especialmente aquellos configurados por terrazas en islas, y su papel en el escenario de cambio global.

Recibió el Premio Viera y Clavijo de Humanidades en 2018 con el trabajo de investigación Análisis del abandono agrícola y su aplicación a la conservación del patrimonio de bancales: Cuenca del Guiniguada. Además, es integrante de la Alianza Internacional de Paisajes de Terrrazas, organismo dedicado al intercambio y colaboración en materia del estudio interdisciplinar de los paisajes culturales agrícolas en terrazas.

Ha publicado artículos científicos sobre paisajes culturales en bancales, sobre su multifuncionalidad y servicios ecosistémicos, sobre su calidad para la conservación, prioridad y viabilidad para la restauración. También ha trabajado en aspectos relacionados con las consecuencias ambientales del abandono de la agricultura y muy especialmente en lo concerniente a las pérdidas de suelo y de patrimonio tangible e intangible que se relaciona con estos paisajes culturales. También ha trabajado cuestiones relacionadas con el carácter identitario de esos paisajes y sobre el papel de la mujer en los espacios de bancales.