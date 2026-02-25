La rigidez del Estado pone en jaque 30 millones para la comunidad energética industrial en El Goro

La falta de tiempo para justificar los fondos europeos amenaza la culminación una de las mayores iniciativas de transición energética de Gran Canaria: la comunidad energética industrial de El Goro, dotada con más de 30 millones de euros de los fondos Next Generation. El proyecto, impulsado por empresas del parque para abaratar la factura eléctrica mediante generación fotovoltaica y almacenamiento compartido, ya ha iniciado obras, pero sus promotores alertan de que la negativa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a ampliar los plazos de ejecución pone en riesgo su ejecución en su totalidad.

“Hemos conseguido hacer algo que no lo ha hecho nadie en Canarias. Y es una pena que esto se vaya al traste a pesar de todo lo que se ha luchado. Esto lo empezamos en los años 2020 y 2021 y, después de todos los retrasos, ahora hay prisas para ejecutar. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y nuestra voluntad es sacar adelante este proyecto y lo vamos a sacar, pero podríamos hacerlo más grande”, advierte Ángel Medina, presidente de la Entidad de Conservación del Parque Empresarial de El Goro y de Cencosu-Spar Gran Canaria.

Reducir el coste de la electricidad

Según Medina, la comunidad energética de El Goro es un proyecto global de 50 millones, de los que 30,2 corresponden a subvención a fondo perdido de los fondos Next Generation, que pretende suministrar energía renovable a decenas de empresas mediante instalaciones en cubiertas, redes internas y sistemas de almacenamiento. Su objetivo es reducir el coste de la electricidad, "uno de los gastos más importantes después del de personal", apunta Medina, y avanzar hacia la autosuficiencia energética sin depender de grandes compañías o multinacionales en El Goro, donde se agrupan más de 200 empresas.

“Si somos capaces de sacarlo adelante, El Goro cambiaría mucho, porque no es solo comprar la energía más barata al controlarla nosotros, sino que podríamos hacer muchas mejoras en el entorno”, sostiene Medina. Por su parte, Lorenzo Muñoz, director técnico de Canaluz Infinita, considera que "sería una pena que por falta de tiempo de ejecución, por cuestión de un año, el dinero se tenga que devolver al IDAE", recordando que además de El Goro, hay "más de 2.000 proyectos asignados, son muchos afectados".

Otros proyectos

También están afectados otros proyectos, que abarcan desde instalaciones fotovoltaicas a reducir el uso de fuel en el asfalto. Entre los beneficiarios, figuran iniciativas promovidas por administraciones locales y otras entidades, como la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (60.000 euros), el Ayuntamiento de Gáldar (605.115 euros), Asfaltos de Arinaga (1,89 millones) o la Asociación Comunidad Energética El Rosario Solar (2,39 millones).

El consejero insular de Medio Ambiente, Energía y Clima, Raúl García Brink, advierte de que la situación compromete a numerosas actuaciones de descarbonización del propio Cabildo en espacios ya transformados, "claves en una isla territorialmente limitada", indica. Entre los proyectos comprometidos figuran instalaciones fotovoltaicas en infraestructuras públicas, como en una cancha del CEIP Agustín Fernández Díaz, por un importe de 411.322 euros, una marquesina en un aparcamiento del campo de fútbol García Hernández, por 292.339 euros, o actuaciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por valor de 2.007240 euros.

"Un mazazo"

Para Brink, que no se amplíen los plazos "supone un mazazo a un territorio ultraperiferico que necesita proteger su paisaje. Están condenándonos a depender de grandes proyectos de promotores y nos están hurtando la posibilidad de democratizar el acceso a la energía y, a través de comunidades energéticas, bajar el precio de la factura energética". En este sentido, recuerda que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presentado recientemente el fondo España Crece para movilizar 120.000 millones de euros en inversión, pero "lo que demuestran sus políticas es que Canarias decrece, al menos, en el ámbito energético y climático. Tienen que corregir el rumbo".

Estas iniciativas forman parte del paquete de proyectos vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible en Islas (EESI). El Cabildo de Gran Canaria calcula en más de 100 millones las inversiones comprometidas en la Isla que quedarían paralizadas si no se amplían los plazos, de los cerca de 500 millones asignados a la comunidad autónoma. En el Archipiélago, solo unos 160 millones han podido justificarse hasta ahora, pese a que hay más de 260 ya concedidos.

El Ejecutivo insular, junto al Gobierno autonómico, la Fecai y la Fecam, ha conformado un frente común para exigir al Estado una solución jurídica que permita ampliar los plazos, al igual que el IDAE ya ha hecho en otras convocatorias propias hasta 2028. Pero el Cabildo de Gran Canaria ha ido un paso más allá en sus demandas al Gobierno central. En una rueda de prensa celebrada el pasado 19 de febrero, la Corporación Insular agrupó la firma de casi medio centenar de afectados por la limitación de los plazos, entre ayuntamientos, empresas y organizaciones del sector, para pedir la ampliación de los plazos. De no prosperar, la Isla podría perder proyectos estratégicos para abaratar la energía, reducir emisiones y diversificar su modelo productivo.