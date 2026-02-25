Román Bordón, el barítono de Agüimes que vive en Holanda: "Cantar en el teatro Pérez Galdós es para mí un sueño que cumpliré en abril"

Vuelve usted a su isla para participar en el XII International Bach Festival.

Exactamente y de verdad que me hace muchísima ilusión porque, pues es mi primera vez también cantando en el teatro Pérez Galdós. En el auditorio Alfredo Kraus tuve la oportunidad de hacerlo en la Gala Puccini en 2024 y fue maravilloso, pero nunca había cantado en el Pérez Galdós. Subirme a ese escenario por primera vez me hace muchísima ilusión, además con un rol como el de Polifemo, que es tan maravilloso y divertido de interpretar, y además hacerlo con unos compañeros extraordinarios. ¿Qué más se puede pedir?

¿Cuando iba como público a ese teatro en el que actuará el próximo mes de abril, pensó que algún día estaría sobre ese escenario?

¡Cuando veía las óperas en el teatro Pérez Galdós lo veía tan grande! Recuerdo la sensación de estar sentado en el público y decir qué pasada la cantidad de gente que hay aquí. Lo grande que es y cómo proyectan las voces. Me parecía una cosa increíble. Después de eso fui a Madrid y he cantado en teatros que igual tienen más localidades, pero sigo sintiendo que el Pérez Galdós es como mucho más grande. Entonces, actuar en ese teatro lo vivo de una manera muy especial y es un sentimiento muy bonito el estar ahí. Siempre estaba con ese objetivo pero no había hecho yo esa conexión de que me toca cantar en él. Para mí es un sueño.

Usted actualmente reside en Holanda.

Sí, estoy con una beca en la Dutch National Opera Academy con un programa de clases que se imparten tanto en Amsterdam como en La Haya, y vivo en una ciudad pequeña que está entre las dos y me voy a ir moviendo entre ellas.

¿Cómo son esos regresos a la isla para actuar?

Pues mira, me hacen siempre muchísima ilusión. Además, siempre me sorprende gratamente ver el nivel artístico que tienen las instituciones de la isla. Sinceramente, no es común que en una isla tan pequeña haya instituciones musicales de tanta calidad. Tener una isla con tantas formaciones orquestales de alta calidad que hagan, por ejemplo, el International Bach Festival, la temporada del Kraus, la temporada del Pérez Galdós, las orquestas filarmónica y sinfónica. Es realmente increíble. Pues es una cosa muy especial y pienso que es importante cuidarlo. Además, eso también para los artistas canarios jóvenes es un impulso muy grande. Primero porque tenemos la oportunidad de debutar roles, de cantar en nuestra isla y de disfrutar de todas esas oportunidades, pero también de conocer a muchos invitados internacionales y de trabajar con ellos. Entonces, siempre encantado de volver a Gran Canaria y agradecido por todas estas oportunidades.

¿Cree que su juventud puede ayudar a acercar la lírica a los jóvenes?

Pues la verdad es que yo siento que al género lírico hay que darle una oportunidad. Quiero decir, siento que hay muchas concepciones que no siempre son verdaderas sobre lo que es la ópera y lo que es la lírica en general. Muchas veces he tenido que arrastrar a amigos para ver una ópera o que han venido a verme porque cantaba yo. A los pocos días me estaban preguntando cuándo había otra. Realmente es un espectáculo tan completo que yo pienso que si se le da una oportunidad muy difícilmente no te engancha por algún lado. También creo que los jóvenes artistas tenemos que tener un rol divulgativo y ayudemos. Que pongamos nuestro granito de arena para acercar la lírica a todos los públicos, claro que sí.

A medida que va usted posicionando a nivel internacional como barítono también se va convirtiendo en un embajador de estas islas.

Lo sé, y estoy dispuesto. Me sorprende mucho, por ejemplo, aquí en Holanda cuando empecé a trabajar con la gente y me preguntaban que de dónde era, yo decía, de Canarias, la cantidad de gente que decía, ah claro, y me hablaban de nuestros teatros y conciertos. Lo mismo me ha ocurrido en muchas zonas de España o incluso de Europa. Eran conscientes de la vida cultural que había en Canarias. O sea, realmente yo siento que en las islas no somos conscientes del todo de la calidad musical que hay. De la calidad de los artistas canarios que tenemos por ahí. Entonces, a mí me llena de orgullo que pasen esas cosas. Estoy muy orgulloso de decir que soy canario y me parece que es importante que también desde las islas lo sepamos. Reconocer la calidad del trabajo que se está haciendo y sepamos la importancia que realmente tiene la cultura en las islas para que se siga potenciando y que se siga invirtiendo en eso. La verdad es que es una satisfacción muy grande saber que al final, lo que se está haciendo no es una cosa puntual que se hace en un territorio periférico, sino que realmente juega un papel importante dentro de la cultura europea.

¿Cuál considera que es su mayor logro?

Muy buena pregunta. No te diría haber cantado aquí o allá, sino realmente poder hacer música como medio de vida y aprender de artistas a los que siempre he admirado. Cuando comienzas te asaltan las dudas de si estás seguro que te puedes dedicar a esto si estás dispuesto a hacer los sacrificios que vienen con esa profesión. Es una cosa que creo que te acompaña toda la vida artística. Por ejemplo, yo siempre he admirado el teatro Pérez Galdós porque me parece una institución muy importante y poder estar ahí cantando y ver que puedo actuar ahí, cómo se sostienen en el tiempo y que realmente es posible vivir de esto, disfrutar y aprender de esto, pues yo te diría que es mi mayor logro, o lo que yo considero mi mayor logro.

Dígame un deseo que tiene en su profesión.

¿Un deseo? Pues que dure muchos años y que mi trayectoria sea lo más variada posible. No me gustaría estancarme en un solo estilo musical. Eso me haría muy feliz porque me gusta mucho aprender cosas nuevas y descubrir nuevos artistas y seguir aprendiendo.

¿Cuáles son los siguientes proyectos que tienes en agenda?

Pues ahora mismo lo próximo que tengo es versión moderna de la ópera barroca de Händel, Acis y Galatea, con el festival Bach en Gran Canaria, que me hace muchísima ilusión. Termino el día 4 de abril y el día 6 comienzo en Holanda para preparar los ensayos de escena de la próxima ópera que haremos en el Festival de Bredeweg, aquí en Amsterdam, que además es un festival muy bonito porque se hace el día antes del King's Day, que aquí es una fiesta muy importante. Haremos la ópera Il campanello di notte, de Donizetti, que es un compositor que también me encanta. Interpretaré a Enrico, me hace mucha ilusión. Y después de eso, también en La Haya con la Dutch National Opera Academy interpretaré a Harasta en una ópera de Janáček, en Checo, y que también es un proyecto bonito y que me apetece mucho.