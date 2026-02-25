Santa Lucía de Tirajana da empleo a 38 personas para renovar parques y colegios

Treinta y ocho personas desempleadas del municipio de Santa Lucía de Tirajana comenzaron este miércoles a trabajar a través del programa de empleo social 'Empleactiva Santa Lucía', una iniciativa que se extenderá hasta el 29 de diciembre de 2026 y que combina inserción laboral con la mejora de espacios públicos del municipio.

Las nuevas contrataciones —un auxiliar administrativo, dos encargados de obra y 35 peones generales— permitirán ejecutar trabajos de renovación y acondicionamiento en parques infantiles y centros educativos, con actuaciones centradas en la mejora de accesos, reparaciones y puesta a punto de instalaciones para garantizar su seguridad y accesibilidad.

Las personas contratadas pertenecen a colectivos prioritarios y cumplen los requisitos establecidos por el Servicio Canario de Empleo, organismo encargado de la selección. Durante los próximos meses, además de percibir un salario, adquirirán experiencia profesional en actuaciones que tendrán un impacto directo en la calidad de los servicios públicos del municipio.

Más de 800.000 euros de financiación

El proyecto cuenta con una financiación de 870.338 euros procedente del Servicio Canario de Empleo, dentro del Plan Integral de Empleo de Canarias, además de fondos estatales canalizados a través de la Conferencia Sectorial y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana Francisco García destacó que «desde el Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando junto al Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo para sacar adelante programas de empleo como el que comienza hoy». García añadió que «con este programa no solo logramos la incorporación al mercado de trabajo de personas de nuestro municipio, sino que además estas personas realizan tareas como las obras de mejora en parques infantiles y centros educativos que beneficia a toda la ciudad».

Por su parte, el concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local, Sergio Vega señala que «las personas contratadas inscritas como desempleadas en las listas del Servicio Canario de Empleo, son de nuestro municipio aunque no es el Ayuntamiento quien los selecciona». Vega animó «a personas que estén interesadas en estos programas de empleo que no dejen de inscribirse como desempleadas en el Servicio Canario de Empleo». El concejal de Servicios Públicos y Parques y Jardines José Miguel Vera felicitó «a quienes empiezan hoy en este programa ‘Empleaactiva’ porque van a tener empleo y adquirir una experiencia diez meses que les puede ayudar en el futuro a continuar en otros programas de este tipo y, además, con su trabajo van a mejorar los parques infantiles y los centros educativos e nuestro municipio».