Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Visita papa a CanariasLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMinuto a minuto del tiempo en CanariasEterno drama UD Las PalmasNueva DANA en CanariasMuere Tejero
instagramlinkedin

Santa Lucía de Tirajana

Santa Lucía de Tirajana da empleo a 38 personas para renovar parques y colegios

El programa 'Empleactiva' inyecta 870.338 euros en el municipio y permitirá mejorar espacios públicos mientras impulsa la inserción laboral

Por la izquierda, el concejal José Miguel Vera, el alcalde Francisco García y el concejal Sergio Vega en la presentación del Programa de Empleo Social.

Por la izquierda, el concejal José Miguel Vera, el alcalde Francisco García y el concejal Sergio Vega en la presentación del Programa de Empleo Social. / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Treinta y ocho personas desempleadas del municipio de Santa Lucía de Tirajana comenzaron este miércoles a trabajar a través del programa de empleo social 'Empleactiva Santa Lucía', una iniciativa que se extenderá hasta el 29 de diciembre de 2026 y que combina inserción laboral con la mejora de espacios públicos del municipio.

Las nuevas contrataciones —un auxiliar administrativo, dos encargados de obra y 35 peones generales— permitirán ejecutar trabajos de renovación y acondicionamiento en parques infantiles y centros educativos, con actuaciones centradas en la mejora de accesos, reparaciones y puesta a punto de instalaciones para garantizar su seguridad y accesibilidad.

Las personas contratadas pertenecen a colectivos prioritarios y cumplen los requisitos establecidos por el Servicio Canario de Empleo, organismo encargado de la selección. Durante los próximos meses, además de percibir un salario, adquirirán experiencia profesional en actuaciones que tendrán un impacto directo en la calidad de los servicios públicos del municipio.

Más de 800.000 euros de financiación

El proyecto cuenta con una financiación de 870.338 euros procedente del Servicio Canario de Empleo, dentro del Plan Integral de Empleo de Canarias, además de fondos estatales canalizados a través de la Conferencia Sectorial y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana Francisco García destacó que «desde el Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando junto al Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo para sacar adelante programas de empleo como el que comienza hoy». García añadió que «con este programa no solo logramos la incorporación al mercado de trabajo de personas de nuestro municipio, sino que además estas personas realizan tareas como las obras de mejora en parques infantiles y centros educativos que beneficia a toda la ciudad».

Noticias relacionadas

Por su parte, el concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local, Sergio Vega señala que «las personas contratadas inscritas como desempleadas en las listas del Servicio Canario de Empleo, son de nuestro municipio aunque no es el Ayuntamiento quien los selecciona». Vega animó «a personas que estén interesadas en estos programas de empleo que no dejen de inscribirse como desempleadas en el Servicio Canario de Empleo». El concejal de Servicios Públicos y Parques y Jardines José Miguel Vera felicitó «a quienes empiezan hoy en este programa ‘Empleaactiva’ porque van a tener empleo y adquirir una experiencia diez meses que les puede ayudar en el futuro a continuar en otros programas de este tipo y, además, con su trabajo van a mejorar los parques infantiles y los centros educativos e nuestro municipio».

TEMAS

  1. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  2. Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
  3. La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
  4. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  5. Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
  6. Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
  7. La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
  8. El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes

SPAR El Pino, en Vecindario, incorpora cafetería, pastelería y comidas preparadas tras su reapertura en Vecindario

SPAR El Pino, en Vecindario, incorpora cafetería, pastelería y comidas preparadas tras su reapertura en Vecindario

El panadero de Ingenio Paco Socorro presenta su primer libro, 'Vida de un Panadero', una obra que combina memoria personal y divulgación sobre la cultura del pan

La piedra seca, clave para preservar el paisaje y mitigar el cambio climático

La piedra seca, clave para preservar el paisaje y mitigar el cambio climático

Un muro de contención reforzará la seguridad en el Barranco del Pinar en Guía

Un muro de contención reforzará la seguridad en el Barranco del Pinar en Guía

Música, talleres y documentales: así se conmemorará el Día de la Mujer en Gáldar, Mogán y Moya

Música, talleres y documentales: así se conmemorará el Día de la Mujer en Gáldar, Mogán y Moya

La rigidez del Estado pone en jaque 30 millones para la comunidad energética industrial en El Goro

La rigidez del Estado pone en jaque 30 millones para la comunidad energética industrial en El Goro

Félix Sabroso, Can de Plata de las Artes: del ‘Perdona bonita’ a la "Furia" del éxito

Félix Sabroso, Can de Plata de las Artes: del ‘Perdona bonita’ a la "Furia" del éxito

Román Bordón, el barítono de Agüimes que vive en Holanda: "Mi mayor logro es hacer de la música mi medio de vida"

Román Bordón, el barítono de Agüimes que vive en Holanda: "Mi mayor logro es hacer de la música mi medio de vida"
Tracking Pixel Contents