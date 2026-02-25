Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SPAR El Pino, en Vecindario, incorpora cafetería, pastelería y comidas preparadas tras su reapertura en Vecindario

SPAR Gran Canaria reabre SPAR El Pino en Vecindario tras una reforma integral que amplía su superficie, con nuevas secciones y una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética

Personal de SPAR El Pino, en Vecindario, durante la reapertura de la tienda.

Personal de SPAR El Pino, en Vecindario, durante la reapertura de la tienda. / Carlos Diaz-Recio

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El grupo SPAR Gran Canaria ha reabierto su establecimiento SPAR El Pino, en Vecindario, después de acometer una reforma integral que ha permitido ampliar la superficie comercial y modernizar sus instalaciones. La actuación se enmarca en la estrategia de renovación y expansión de la cadena en la isla.

La tienda ha pasado de 257 a 300 metros cuadrados, lo que ha permitido incorporar nuevas secciones de cafetería, pastelería y comidas preparadas, orientadas a ofrecer un servicio rápido a los clientes. Además, se ha reorganizado el espacio interior para optimizar la distribución y mejorar la experiencia de compra.

Refuerzo en frescos y productos locales

La reforma también ha supuesto la ampliación de las áreas de carnicería, charcutería, panadería, frutería y verdulería, secciones que concentran buena parte de la oferta de productos frescos de la cadena. El establecimiento mantiene su compromiso con el producto de kilómetro cero y con proveedores locales del campo canario.

El supermercado conserva su horario habitual, con apertura de lunes a domingo, de 8.00 a 22.00 horas.

Mejoras tecnológicas y eficiencia energética

Entre las novedades incorporadas destacan equipos de última generación y mobiliario renovado. El nuevo establecimiento integra sistemas de refrigeración con gas CO₂, muebles frigoríficos con puertas de alta eficiencia e iluminación LED, con el objetivo de mejorar el rendimiento energético y reducir el consumo.

Asimismo, la tienda ofrece servicio de entrega inmediata a través de las plataformas Uber Eats y Glovo, dentro de la estrategia de venta omnicanal de la compañía.

SPAR El Pino estrena nuevas secciones para ofrecer un servicio rápido y de la mejor calidad

SPAR El Pino estrena nuevas secciones para ofrecer un servicio rápido y de la mejor calidad / Carlos Diaz-Recio

Inauguración y empleo

En el acto de reapertura participaron la directora general de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García; y la concejala de Comercio, Turismo, Litoral, Contratación y Asesoría Jurídica, Verónica Suárez, junto a socios y franquiciados de la cadena.

La plantilla del establecimiento se mantiene tras la reforma y se han creado dos nuevos puestos de trabajo, según informó la empresa.

Con motivo de la reapertura, el supermercado ha lanzado promociones y descuentos en distintos productos, además de obsequios para los primeros clientes que acudieron a la tienda.

En 21 municipios

SPAR Gran Canaria es una cadena de supermercados de capital canario con presencia en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, comercializa productos frescos locales y mantiene su liderazgo en la categoría de frutas y verduras en el ámbito insular.

