16 jóvenes culminan su formación laboral con archivos históricos de la lucha canaria

La Casa de Postas de Ingenio acogió el acto de clausura del programa de empleo juvenil PFAE Garantía Juvenil Tamarán 3.0, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria que ha permitido a 16 jóvenes formarse y trabajar durante el último año. El proyecto, centrado en mejorar la empleabilidad de menores de 30 años con escasa cualificación, concluye con un balance positivo tanto por la formación adquirida como por la inserción laboral que se abre a sus participantes.

El programa se concibe como una política activa de empleo de segunda oportunidad para jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La formación se ha centrado en técnicas de documentación, conservación y accesibilidad aplicadas a archivos históricos vinculados a la lucha canaria, contribuyendo al mismo tiempo a la preservación y difusión del patrimonio cultural de la Isla.

De los participantes, la mayoría obtuvo certificados de profesionalidad de nivel 1 en Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales y en Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos. Durante el proyecto adquirieron competencias en digitalización documental, archivística, indexación de metadatos o control de calidad de la información. El programa está financiado por el Servicio Canario de Empleo, el Cabildo de Gran Canaria y el Fondo Social Europeo Plus.

El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo, Juan Díaz, y la concejala de Presidencia e Industria del Ayuntamiento de Ingenio, Almudena Hernández, presidieron el acto, en el que se entregaron los diplomas acreditativos al alumnado. Ambos destacaron el esfuerzo realizado por los jóvenes, el equipo docente y el personal técnico implicado en un programa que combina aprendizaje teórico con experiencia laboral remunerada.