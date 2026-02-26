Alonso Hernández Guerra, galardonado con el Can de las Ciencias por el Cabildo de Gran Canaria: "El talento investigador del Archipiélago tiene que regarse para que florezca"

Alonso Hernández Guerra ha sido galardonado con el Can de las Ciencias de los Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Con más de 40 años de trabajo a sus espaldas, el canario ha conseguido consolidarse como uno de los investigadores de referencia mundial en los campos de la Oceanografía y Cambio Climático. Docente, catedrático de la ULPGC y fundador del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global son algunos de los hitos que le han hecho alcanzar esta condecoración.

Can de las Ciencias. ¿Qué se siente al ser reconocido por su tierra de esta manera?

Es un orgullo recibir este galardón. Han sido más 40 años de mi vida dedicados al trabajo de conocer el océano que nos rodea, que es una parte fundamental de lo que significa haber nacido en las Islas Canarias. También a los efectos del cambio climático y la manera en que nos afecta, sobre todo, a nosotros los canarios. Es un gran reconocimiento a toda la trayectoria.

Ya no es simplemente la carrera investigadora, también son muchos años de docencia. ¿Qué destacaría?

Comencé a dar clases con 24 años y, actualmente, tengo 64: son ya 40 años dedicados a la docencia de los futuros investigadores de nuestra tierra, algo que me ha llenado completamente. Ya no es sólo la docencia de grado, si no en los siguientes escalones de la carrera formativa. Es un orgullo ver a muchos actuales compañeros, que han sido mis alumnos de doctorado y han realizado sus tesis conmigo, alcanzar en solitario cotas muy altas en su carrera investigadora. Por ejemplo, Verónica Caínzos, que acaba de conseguir realizar su posdoctorado en la Universidad Georgia Tech de Estados Unidos; Cristina Arumi, que ha conseguido entrar en el Barcelona Supercomputing Center o Francisco Eugenio, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre muchos otros ejemplos. Es una sensación superbonita y muy gratificante.

En ese sentido, usted ha aportado su granito de arena en la carrera investigadora internacional.

El mayor mérito es de los propios investigadores que lo consiguen, yo sólo he intentado transmitirles mi experiencia de la mejor manera. En mi etapa fuera de España, en Boston, coincidí con muchos líderes mundiales en materia investigadora y pude empaparme de sus métodos y estructuras de investigación, algo que he intentado transmitirle a los que han sido mis alumnos, pero que también he aplicado yo mismo en mi trabajo investigador.

En Canarias, a pesar de ser un territorio ultraperiférico, contamos con grandes investigadores que son referencia mundial. ¿Cómo lo valora?

De manera muy positiva. Los dos campos de investigación en los que somos referencia mundial son la astrofísica con el Instituto de Astrofísica de Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el sector de las Ciencias del Mar en la provincia de Las Palmas, en la que se engloba la Oceanografía. En sus inicios, entramos personas muy jóvenes con muchísima ilusión y ganas, y el trabajo de todas las generaciones ha conseguido que, a día de hoy, la ULPGC sea la primera universidad en el ranking de Shangai en investigación en Oceanografía.

¿Tiene Canarias alguna asignatura pendiente con respecto a la investigación?

La más importante es la financiación. Nuestra comunidad autónoma invierte muy poco en investigación. Creo que hay que reclamar que, al menos, se invierta lo mismo que la media española. A veces, parece que en el Archipiélago sólo importa el turismo, pero tenemos una zona geográfica muy rica y con muchísimo potencial. Pero claro, el talento investigador canario tiene que regarse para que florezca. Sin inversión, no hay avance. Todo lo conseguido en los sectores que comentaba anteriormente se ha logrado gracias a que se ha contado con financiación.

Este galardón, aparte de reconocer su carrera, sirve para que las futuras generaciones le tomen como referente. ¿Qué les diría?

Que, aunque estemos en un territorio tan pequeño y alejado como nuestro Archipiélago, sí se puede. Sí se pueden lograr grandes avances. Es duro, son muchísimas horas de trabajo y de estudio: yo, a mis 64 años, sigo trabajando hasta las 8 de la tarde todos los días. Pero si se invierte el esfuerzo y, sobre todo, el cariño necesarios, al final se ve el fruto. Aunque parezca al comienzo que no sale nada, llega un momento en el que se ilumina una luz y asoman ya no una investigación, si no diez más a la vez. Y les garantizo a todas las nuevas generaciones de investigadores que, cuando se consigue, es una felicidad que hace que todo valga la pena.