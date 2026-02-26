San Bartolomé de Tirajana
Respaldo unánime al desarrollo urbanístico de El Tablero
El plan incluye 210 viviendas, viario, equipamientos deportivos y educativos en un ámbito de 105.000 metros cuadrados
Luz verde al plan urbanístico que permitirá la construcción de 210 viviendas y desbloqueará una superficie de 105.000 metros cuadrados de suelo en El Tablero. El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves por unanimidad el Plan Parcial del Sector 13 de iniciativa privada, uno de los espacios pendientes para completar el desarrollo residencial en la zona conocida como Tablero-Betancor, paralizada desde hace más de veinte años.
Con una inversión prevista de 5.175.191 euros, la corporación dio el visto bueno al expediente tras cuatro años de tramitación. El proyecto, promovido por la familia Suárez Betancor, contempla la construcción de viviendas de promoción privada, así como la creación de espacios libres públicos, viario, instalaciones deportivas, equipamientos educativos y áreas comerciales.
La aprobación supone el respaldo definitivo en términos de ordenación urbanística. No obstante, la ejecución no será inmediata, ya que los promotores deberán tramitar el correspondiente instrumento de gestión y redactar el proyecto de urbanización antes de iniciar las obras.
(Habrá ampliación).
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes
- Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales
- El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987