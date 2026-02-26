Respaldo unánime al desarrollo urbanístico de El Tablero

Luz verde al plan urbanístico que permitirá la construcción de 210 viviendas y desbloqueará una superficie de 105.000 metros cuadrados de suelo en El Tablero. El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves por unanimidad el Plan Parcial del Sector 13 de iniciativa privada, uno de los espacios pendientes para completar el desarrollo residencial en la zona conocida como Tablero-Betancor, paralizada desde hace más de veinte años.

Con una inversión prevista de 5.175.191 euros, la corporación dio el visto bueno al expediente tras cuatro años de tramitación. El proyecto, promovido por la familia Suárez Betancor, contempla la construcción de viviendas de promoción privada, así como la creación de espacios libres públicos, viario, instalaciones deportivas, equipamientos educativos y áreas comerciales.

La aprobación supone el respaldo definitivo en términos de ordenación urbanística. No obstante, la ejecución no será inmediata, ya que los promotores deberán tramitar el correspondiente instrumento de gestión y redactar el proyecto de urbanización antes de iniciar las obras.

