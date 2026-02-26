El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos

En el municipio de Telde se encuentra un local que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del buen comer. El Bochinche Asado Ca´Tita es un lugar ideal para quienes busquen raciones abundantes a precios razonables en Gran Canaria, donde la carne a la brasa es una de las especialidades de la casa.

Especialistas en carne a la brasa

El local elabora cocina canaria sin artificios, donde el pulpo frito es uno de los entrantes elegidos por muchos comensales. Las garbanzas, queso asado o el gofio son otros de los entrantes que suelen degustar los clientes que buscan comida tradicional.

La parrillada para compartir es uno de los platos más pedidos del establecimiento, aunque como muchos clientes aseguran de la parrillada para dos pueden comer hasta 4 personas porque va acompañada de diferentes piezas de carne a la brasa junto a papas arrugadas y pimientos de padrón.

Menú diario

Además de su carta, el restaurante ofrece un menú del día enfocado a quienes hacen una pausa en el trabajo y buscan comida casera, de calidad y tradicional sin pensar mucho en qué elegir.

Un menú del día compuesto de tres platos

O plato único

El establecimiento se suele llenar con facilidad, por lo que es recomendable acudir pronto para poder disfrutar de una mesa y de la comida.

Horario y ubicación

Bochinche Asador Ca´Tita se encuentra en Paseo Maestra María del Rosario Hernández Santana, 8L, justo al lado del parque Arnao, en Telde. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han probado sus elaboraciones.

Abre de miércoles y jueves en horario de 13:00 a 21:30 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su servicio hasta la 22:30 horas. En cambio, los domingos lo reduce de 12:30 a 20:30 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.