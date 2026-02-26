Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bonos para comprar en Gran Canaria: cómo conseguir hasta 100 euros en descuentos

El Cabildo activa un programa dotado con 500.000 euros para impulsar las ventas del comercio local durante los meses de menor actividad

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la presentación de los bonos consumo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la presentación de los bonos consumo.

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria activa un programa de bonos de consumo dotado con 500.000 euros para impulsar las ventas del comercio local durante los meses de menor actividad. La iniciativa permitirá a la ciudadanía acceder a descuentos directos de hasta 100 euros por persona en compras realizadas en pequeños establecimientos de la Isla, con el objetivo de dinamizar la economía de proximidad y apoyar al tejido empresarial.

Los bonos podrán solicitarse desde el 9 de marzo a través de la web del programa bonosgrancanaria.es y se entregarán en formato digital con código QR tras el pago anticipado del 50% del valor del bono. Una vez obtenidos, los bonos podrán utilizarse durante un periodo máximo de dos meses en cualquiera de los comercios adheridos, aplicándose el descuento directamente en el ticket o factura y permitiendo su uso total o parcial hasta agotar el importe. Para garantizar que el impacto se concentra en el comercio real y de proximidad, el programa excluye tabaco, loterías, recargas, servicios digitales o tarjetas regalo

Un bono por 25 euros

El funcionamiento será sencillo: se emitirán bonos de 50 euros que el consumidor podrá adquirir por la mitad, mientras que el Cabildo aportará los 25 euros restantes. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro bonos, con una ayuda limitada a 100 euros por consumidor, y cada comercio adherido podrá canjear hasta 5.000 euros.

La medida está dirigida a autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Gran Canaria, excluyendo grandes superficies para concentrar el efecto en el comercio de barrio. La Cámara de Comercio de Gran Canaria actuará como entidad gestora del programa, encargándose de la validación y del abono a los comercios en un plazo máximo de quince días tras el canje de los bonos.

Apoyo al comercio minorista

El presidente insular, Antonio Morales, presentó el plan en Infecar como parte de la estrategia de apoyo al comercio minorista, que desde 2015 ha movilizado más de 25 millones de euros en modernización de zonas comerciales abiertas y otros 2,5 millones en acciones de dinamización. Según explicó, los estudios del Observatorio de Comercio sitúan el periodo posterior a las rebajas de invierno como el más complicado para las ventas, por lo que el programa se activará en esas fechas para lograr un impacto directo e inmediato.

Desde el Cabildo destacan que se trata de una medida consensuada con el sector para incentivar el consumo interno y sostener la actividad económica en los periodos más débiles del año. “Cuando apoyamos a nuestros comercios, gana Gran Canaria”, subrayó Morales al animar a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.

16 jóvenes culminan su formación laboral con la preservación de archivos históricos de la lucha canaria

Telde mejorará el mantenimiento y los accesos en la playa de Ojos de Garza

La Fiscalía pregunta al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el contrato de hamacas y sombrillas

Alonso Hernández Guerra, galardonado con el Can de las Ciencias por el Cabildo de Gran Canaria: "El talento investigador del Archipiélago tiene que regarse para que florezca"

Bonos para comprar en Gran Canaria: cómo conseguir hasta 100 euros en descuentos

Gran Canaria, en alerta naranja por viento y en prealerta por lluvias ante la llegada de una borrasca

La tensión entre Nueva Canarias y Primero Canarias se manifiesta en el pleno de Santa Lucía

Guía da carpetazo al proyecto de la planta de biogás por su impacto paisajístico y social
