Bonos para comprar en Gran Canaria: cómo conseguir hasta 100 euros en descuentos

El Cabildo de Gran Canaria activa un programa de bonos de consumo dotado con 500.000 euros para impulsar las ventas del comercio local durante los meses de menor actividad. La iniciativa permitirá a la ciudadanía acceder a descuentos directos de hasta 100 euros por persona en compras realizadas en pequeños establecimientos de la Isla, con el objetivo de dinamizar la economía de proximidad y apoyar al tejido empresarial.

Los bonos podrán solicitarse desde el 9 de marzo a través de la web del programa bonosgrancanaria.es y se entregarán en formato digital con código QR tras el pago anticipado del 50% del valor del bono. Una vez obtenidos, los bonos podrán utilizarse durante un periodo máximo de dos meses en cualquiera de los comercios adheridos, aplicándose el descuento directamente en el ticket o factura y permitiendo su uso total o parcial hasta agotar el importe. Para garantizar que el impacto se concentra en el comercio real y de proximidad, el programa excluye tabaco, loterías, recargas, servicios digitales o tarjetas regalo

Un bono por 25 euros

El funcionamiento será sencillo: se emitirán bonos de 50 euros que el consumidor podrá adquirir por la mitad, mientras que el Cabildo aportará los 25 euros restantes. Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro bonos, con una ayuda limitada a 100 euros por consumidor, y cada comercio adherido podrá canjear hasta 5.000 euros.

La medida está dirigida a autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Gran Canaria, excluyendo grandes superficies para concentrar el efecto en el comercio de barrio. La Cámara de Comercio de Gran Canaria actuará como entidad gestora del programa, encargándose de la validación y del abono a los comercios en un plazo máximo de quince días tras el canje de los bonos.

Apoyo al comercio minorista

El presidente insular, Antonio Morales, presentó el plan en Infecar como parte de la estrategia de apoyo al comercio minorista, que desde 2015 ha movilizado más de 25 millones de euros en modernización de zonas comerciales abiertas y otros 2,5 millones en acciones de dinamización. Según explicó, los estudios del Observatorio de Comercio sitúan el periodo posterior a las rebajas de invierno como el más complicado para las ventas, por lo que el programa se activará en esas fechas para lograr un impacto directo e inmediato.

Noticias relacionadas

Desde el Cabildo destacan que se trata de una medida consensuada con el sector para incentivar el consumo interno y sostener la actividad económica en los periodos más débiles del año. “Cuando apoyamos a nuestros comercios, gana Gran Canaria”, subrayó Morales al animar a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.