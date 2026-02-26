Gran Canaria, en alerta naranja por viento y en prealerta por lluvias ante la llegada de una borrasca

Gran Canaria entra en alerta por vientos y en prealerta por lluvias ante la llegada de un nuevo episodio meteorológico adverso que dejará precipitaciones persistentes, fuertes rachas y posible lluvia de barro en la Isla.

La Dirección del Plan Insular de Protección Civil (PEIN) ha activado la situación en coordinación con el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), tras la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de un empeoramiento del tiempo en las próximas horas.

Lluvias persistentes, calima y rachas de hasta 80 km/h

Según la previsión, la borrasca traerá lluvias persistentes que podrán ser moderadas o fuertes en algunos momentos, acompañadas de chubascos intensos y viento fuerte. Además, el episodio vendrá acompañado de calima, con posibilidad de lluvia de barro, debido al arrastre de polvo en suspensión desde el continente africano.

Las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas altas y cumbres de la fachada norte de Gran Canaria, aunque el sistema también impactará en otras islas como Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, donde no se descarta actividad tormentosa e incluso granizo menudo.

En cuanto al viento, se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes sureste y suroeste, así como en medianías orientadas al sur.

La declaración de alerta ha sido firmada por el presidente del Cabildo y director del PEIN, Antonio Morales Méndez, junto al director técnico del plan, Federico Grillo Delgado, lo que activa los protocolos de coordinación con los ayuntamientos y los servicios de emergencia.

Llamamiento a la autoprotección

Ante este escenario, el Cabildo mantiene un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones.

Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por carretera, especialmente en zonas de cumbre y barrancos, así como no estacionar vehículos en cauces o áreas susceptibles de inundación. También se aconseja asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda desprenderse por efecto del viento.

La Corporación insular insiste en la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

La evolución del episodio podrá consultarse en la web oficial del Cabildo y en los perfiles institucionales en redes sociales, así como en los canales del 1-1-2 Canarias.