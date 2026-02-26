Gran Canaria será la sede de la Cumbre Global de Islas Sostenibles

Gran Canaria ha sido elegida sede de la Cumbre Global de Islas Sostenibles 2026, un foro que reunirá a responsables políticos, científicos, inversores y líderes de territorios insulares de todo el planeta para debatir soluciones frente a los desafíos climáticos y energéticos. El encuentro se celebrará del 20 al 22 de abril en el recinto de ExpoMeloneras, en el sur de la isla.

Organizada por Island Innovation junto al Cabildo de Gran Canaria, la cita busca consolidar a la Isla como referente en transición ecológica y desarrollo sostenible. La elección responde, según los impulsores, al peso que ha ganado el territorio en ámbitos como las energías renovables, la adaptación al cambio climático o el turismo responsable, impulsados por la estrategia Ecoisla alineada con la Agenda 2030.

El consejero insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que Gran Canaria no solo actuará como anfitriona, sino también como laboratorio de soluciones exportables a otros territorios insulares. La cumbre servirá, además, para mostrar proyectos vinculados a economía circular, soberanía energética y alimentaria o innovación ambiental desarrollados en la Isla en los últimos años.

Desde el Caribe

Entre los participantes confirmados figuran altos cargos internacionales y especialistas en sostenibilidad, finanzas climáticas y transición energética, así como representantes institucionales de pequeños estados insulares en desarrollo. También acudirá una misión político-técnica del Caribe integrada por ministros y responsables de Energía y Clima de varios países, interesados especialmente en el potencial geotérmico.

Precisamente, la energía geotérmica será uno de los ejes centrales del programa. El 22 de abril se celebrará un foro específico sobre esta tecnología, considerada clave para avanzar hacia la autosuficiencia energética en territorios aislados. El encuentro analizará modelos de financiación, gestión y escalabilidad de proyectos en contextos insulares.

La última edición de esta cumbre congregó a más de 600 participantes de medio centenar de islas de todo el mundo, con debates sobre transición energética, finanzas sostenibles o liderazgo juvenil. Para la edición de 2026 ya se han abierto las inscripciones, con descuentos para residentes en Gran Canaria, en una cita que aspira a reforzar el papel del Archipiélago como nodo internacional de innovación sostenible.