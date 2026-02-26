El mixólogo Gregory Camillò presenta su propuesta de coctelería en Gran Canaria de la mano de Lopesan Hotel Group

Lopesan Hotel Group refuerza su compromiso con la excelencia en el sector del hospitality con la visita de Gregory Camillò, el responsable del Jerry Thomas Speakeasy, el primer "bar secreto" de Italia y un referente mundial que ha figurado en seis ocasiones en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars. El próximo 3 de marzo, el prestigioso mixólogo trasladará desde Roma la filosofía de este establecimiento histórico a dos de los puntos neurálgicos de la coctelería en el sur de Gran Canaria.

La exclusiva vista de Camillò se articulará a través de dos eventos diferenciados que combinan la formación técnica con la experiencia lúdica de alto nivel.La programación comenzará en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, donde impartirá una masterclass titulada "La revolución de los cócteles y el twist on classic: cómo los últimos 16 años han dado forma a la comunidad de bares local".

La sesión tendrá lugar en el S U R U Cocktail Bar de 17:00 a 18:30 horas y durante su intervención analizará la evolución del paradigma cultural del cóctel y cómo el retorno a las recetas clásicas de la primera mitad del siglo XX, aplicadas con creatividad contemporánea, ha conseguido reconectar al gran público con la cultura de bar.

El acceso a la formación técnica en el Hotel Faro será de carácter gratuito, sin embargo, ante la exclusividad de la convocatoria y el aforo limitado del espacio, la organización requiere confirmación previa. Los profesionales y aficionados interesados en asistir deberán formalizar su reserva a través de la dirección de correo electrónico eventos.flc@lopesan.com, garantizando así su plaza en una de las citas formativas más relevantes de la temporada en el archipiélago.

Guest Bartending en el Bar Central

La actividad se trasladará al Bar Central del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa a partir de las 20:30 y hasta las 22:30 horas. En esta ocasión, Gregory Camillò ejercerá de barman invitado y ofrecerá un guest bartending abierto al público general, incluidos los clientes no alojados, permitiendo a los asistentes disfrutar de la "filosofía líquida" del Jerry Thomas Speakeasy en un entorno único.

Durante la sesión, y con el respaldo de las firmas Doragrossa y Agavesito, Camillò presentará una exclusiva carta de tres cócteles diseñados bajo el concepto twist on classic, que reinterpreta recetas históricas con técnicas de vanguardia. Entre las propuestas destaca una singular versión del Espresso Martini, elaborada con Vermouth di Torino Ambrato, espresso, licor de café y sutiles matices de frambuesa. La propuesta se completa con una revisión del icónico White Lady, que incorpora Ginebra Mediterraneo y bitters de bergamota, y el Tommy Jerry, una combinación de tequila y mezcal con maracuyá y un toque ahumado de chile chipotle.

Noticias relacionadas

Como es habitual en el Bar Central, la velada estará amenizada por un show musical en directo, ofreciendo una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de una de las coctelerías más influyentes de la última década.