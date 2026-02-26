Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mogán

Mogán reparte 600 trampas a los agricultores para frenar la polilla en cítricos y olivos

La campaña protege más de 5.600 árboles de cítricos y olivos, dos de los cultivos más sensibles a esta plaga

Por la derecha, el técnico de la Concejalía de Agricultura, Antonio Bello, muestra una trampa a un agricultor durante el reparto.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un total de 98 agricultores y agricultoras de Mogán han recibido esta semana 600 trampas con feromonas para combatir la polilla, una plaga que afecta principalmente a los cítricos y olivos. Con esta actuación se estima proteger alrededor de 4.000 árboles cítricos y 1.600 olivos.

Según explica el Consistorio en una nota, en el municipio hay unas treinta y cinco hectáreas dedicadas a cítricos y más de ocho a olivos, dos de los cultivos más sensibles a esta plaga. La entrega de trampas forma parte de una línea de apoyo al sector primario que también incluye campañas contra la mosca de la fruta, la introducción de nuevos frutales como piña tropical, maracuyá, longan o mango Ataúlfo, además de ayudas para la compra de maquinaria agrícola.

Mecanismo de las trampas

Las trampas actúan atrayendo a los machos e impidiendo la fecundación de las hembras, lo que reduce el daño en la floración y evita pérdidas en la producción de frutas como mandarinas, limones o naranjas. En el caso del olivo, la polilla puede atacar durante todo el ciclo del cultivo —flores, hojas y fruto—, de ahí la importancia de actuar de forma temprana.

El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, señala que la iniciativa “siempre es bien recibida por los pequeños agricultores por su eficacia” y recuerda que se trata de la quinta campaña consecutiva que se desarrolla en el municipio.

Tracking Pixel Contents