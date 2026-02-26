Mogán
Mogán reparte 600 trampas a los agricultores para frenar la polilla en cítricos y olivos
La campaña protege más de 5.600 árboles de cítricos y olivos, dos de los cultivos más sensibles a esta plaga
La Provincia
Un total de 98 agricultores y agricultoras de Mogán han recibido esta semana 600 trampas con feromonas para combatir la polilla, una plaga que afecta principalmente a los cítricos y olivos. Con esta actuación se estima proteger alrededor de 4.000 árboles cítricos y 1.600 olivos.
Según explica el Consistorio en una nota, en el municipio hay unas treinta y cinco hectáreas dedicadas a cítricos y más de ocho a olivos, dos de los cultivos más sensibles a esta plaga. La entrega de trampas forma parte de una línea de apoyo al sector primario que también incluye campañas contra la mosca de la fruta, la introducción de nuevos frutales como piña tropical, maracuyá, longan o mango Ataúlfo, además de ayudas para la compra de maquinaria agrícola.
Mecanismo de las trampas
Las trampas actúan atrayendo a los machos e impidiendo la fecundación de las hembras, lo que reduce el daño en la floración y evita pérdidas en la producción de frutas como mandarinas, limones o naranjas. En el caso del olivo, la polilla puede atacar durante todo el ciclo del cultivo —flores, hojas y fruto—, de ahí la importancia de actuar de forma temprana.
El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, señala que la iniciativa “siempre es bien recibida por los pequeños agricultores por su eficacia” y recuerda que se trata de la quinta campaña consecutiva que se desarrolla en el municipio.
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas
- El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes
- Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales
- El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987