El papa León XIV visitará España en junio de 2026: estará en Canarias en estas fechas

La Santa Sede confirmó ayer, miércoles, 25 de febrero, que el Papa León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, según ha comunicado la Secretaría de Estado del Vaticano. La visita responde a la invitación formal cursada por la Iglesia en España y por Su Majestad el Felipe VI.

El anuncio abre ahora una fase de preparación en las distintas diócesis propuestas como posibles sedes del viaje, entre ellas la diócesis de Canarias (Gran Canaria) y la diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), además de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, tal y como ha señalado la Conferencia Episcopal Española.

Aunque la agenda oficial aún no ha sido publicada, la confirmación del desplazamiento marca el inicio de los trabajos organizativos tanto a nivel nacional como en las diócesis implicadas.

Canarias, a la espera del programa oficial

En el caso de la Diócesis de Canarias, la noticia ha sido recibida con satisfacción. Desde la Iglesia se interpreta esta visita como un gesto de cercanía del Sucesor de Pedro hacia un territorio con características propias, marcado por su condición atlántica y su papel como punto de conexión entre continentes.

Por el momento, no existe un plan de actos cerrado ni una confirmación definitiva de las localizaciones concretas que formarán parte del itinerario del Pontífice. Sin embargo, la diócesis ha comenzado ya las tareas de coordinación necesarias, en colaboración con las instancias correspondientes. Se prevé que el 11 de junio en Gran Canaria visite Arguineguín (Gran Canaria), símbolo de la llegada masiva de migrantes, y oficie una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

El 12 de junio estará en Tenerife, donde recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y finalizará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife.

El Papa Leon XIV. / Cecilia Fabiano/LaPresse

Reuniones preparatorias y coordinación institucional

Durante el pasado fin de semana, la diócesis recibió a los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española para la organización del viaje: Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal.

Ambos mantuvieron un encuentro de trabajo con el obispo José Mazuelos; el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; y los integrantes de la comisión diocesana creada específicamente para este fin.

En la reunión se abordaron aspectos logísticos y organizativos vinculados a un evento de esta magnitud: financiación, traslados, posibles espacios para actos públicos, planificación comunicativa y coordinación institucional. Se trata de cuestiones habituales en la preparación de viajes apostólicos, que requieren una estrecha colaboración entre autoridades eclesiales, administraciones públicas y fuerzas de seguridad.

Próxima visita de una comisión del Vaticano

Dentro del calendario previsto, en el mes de marzo se espera la llegada de una comisión de la Santa Sede a Canarias. El objetivo será conocer de primera mano la realidad pastoral y social de la diócesis, así como contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar.

Esta propuesta será posteriormente analizada en el Vaticano para su eventual aprobación definitiva. Hasta que no se haga público el programa oficial, la diócesis insiste en que no existe confirmación cerrada de actos concretos.

Llamamiento a la prudencia y a la unidad

Mons. José Mazuelos ha manifestado su satisfacción por el encuentro preparatorio y ha subrayado que el hecho de que el Papa haya expresado su deseo de visitar Canarias constituye ya un motivo de gratitud y esperanza para la Iglesia local.

Al mismo tiempo, ha pedido prudencia y responsabilidad a la ciudadanía, invitando a seguir exclusivamente la información que se difunda a través de los canales oficiales de la diócesis.