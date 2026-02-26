El PSOE de Mogán solicita acceso al recurso presentado contra la compra de un inmueble por parte del Ayuntamiento

El PSOE de Mogán ha solicitado formalmente acceso al recurso de reposición presentado por un particular contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que autoriza la adquisición de un inmueble en el pueblo de Mogán para destinarlo a vivienda.

La formación política señala que tuvo conocimiento del recurso en la mañana de este jueves a través de informaciones publicadas en medios de comunicación. Según dichas informaciones, el escrito habría sido dirigido también a los partidos de la oposición. Sin embargo, desde el PSOE de Mogán aseguran que no han recibido copia alguna del documento.

El Ayuntamiento continuará con la compra de la vivienda

Tras conocer la noticia, los socialistas se pusieron en contacto con la Secretaría del Ayuntamiento para exigir el traslado del recurso y poder conocer de primera mano los aspectos que el particular denuncia. Asimismo, solicitaron ser informados de la respuesta que emita la administración local.

«Desde la propia Secretaría se nos ha adelantado de que la intención de la administración es la de seguir adelante con la compra de este inmueble a pesar del recurso de reposición», señalan en la nota.

El PSOE de Mogán no descarta solicitar explicaciones directamente a la alcaldesa durante el pleno municipal previsto para este viernes.