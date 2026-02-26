El rincón para los más golosos se encuentra en este municipio de Gran Canaria: dulces y tartas personalizadas

En Gran Canaria hay un rincón que ya conquista a los amantes del dulce. Se trata de Pastelitos Deny, ubicado en Vecindario, es un obrador especializado en tartas personalizadas y repostería artesanal. Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Si el paraíso de los golosos existe, es este", aseguran.

En el vídeo sorprenden con una tarta personalizada de estilo brasileño elaborada con chantilly que "suena gourmet y sabe increíble".

El paraíso de los más golosos

Pastelitos Deny ofrece desde repostería diaria hasta elaboraciones para todo tipo de eventos y celebraciones. Destacando la calidad-precio que ofrece en sus productos elaborados de manera 100% artesanal.

Entre sus elaboraciones se encuentran:

Tartas personalizadas desde 20 euros el kilo

desde 20 euros el kilo Queques caseros (15 euros el grande y 10 euros el mediano)

(15 euros el grande y 10 euros el mediano) Mini tartas brasileñas por 10 euros

por 10 euros Cheesecake por 3,75 euros

por 3,75 euros Brownies por 3,50 euros

"Repostería de calidad a precio de escándalo en Gran Canaria", destacan los creadores de contenido.

Sorteo

Para participar en el sorteo que han preparado los creadores de contenido junto a Pastelitos Deny solo tienes que seguir una serie de pasos:

Seguir en Instagram tanto a @viajandocontanda como a @pastelitosdeny

tanto a @viajandocontanda como a @pastelitosdeny Mencionar a 2 personas con las que quieras disfrutar la tarta personalizada

con las que quieras disfrutar la tarta personalizada Compartir

Siguiendo estas sencillas pautas puede conseguir una tarta personalizada para disfrutar con quien quieras.

Horario y ubicación

Se encuentra en la calle Gomera, 52, en Vecindario. Cuneta con 5 estrellas en Google, aunque lleve poco tiempo abierto algunos clientes han valorado muy positivamente su experiencia con los dulces de Pastelitos Deny. Abre todos los días en horario de 12:00 a 18:00 horas.

"No son solo dulces, es arte con textura y sabor equilibrados que se mezclan perfectamente en tu paladar", describen los creadores de contenido.