Telde

Telde mejorará el mantenimiento y los accesos en la playa de Ojos de Garza

El colectivo vecinal de Ojos de Garza AAVV Playgarza demanda mejoras del barrio que puedan materializarse en actuaciones futuras

Por la izquierda, la concejala María Calderín y el alcalde Juan Peña en la visita a Ojos de Garza.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde estudia actuaciones de mejora en la playa de Ojos de Garza. El grupo de gobierno realizó este jueves una visita al entorno en el que prevé llevar a cabo mejoras de mantenimiento, accesos y acondicionamiento general, con el objetivo de responder a las demandas históricas de los vecinos y vecinas. Durante el recorrido, los representantes municipales escucharon las peticiones del colectivo vecinal AAVV Playgarza, encabezado por Juan Marcos Pérez, quienes esperan que las iniciativas planteadas puedan llevarse a cabo próximamente.

Por su parte, el Consistorio señala que estudiará las propuestas y definirá las próximas intervenciones con la finalidad de reforzar el estado y la funcionalidad de la playa de Ojos de Garza.

El alcalde Juan Antonio Peña subraya la importancia de planificar las intervenciones de manera coordinada con los residentes, señalando que “estas visitas permiten conocer de primera mano las prioridades del sector y trabajar en una hoja de ruta consensuada para ejecutar mejoras a corto y medio plazo”.

Por su parte, la concejala de Playas y Distrito, María Calderín, destaca que “el compromiso del Ayuntamiento pasa por continuar avanzando en la mejora progresiva de las playas del municipio, atendiendo tanto la conservación del espacio como la calidad de los servicios que se prestan”

Alonso Hernández Guerra, galardonado con el Can de las Ciencias por el Cabildo de Gran Canaria: "El talento investigador del Archipiélago tiene que regarse para que florezca"

Gran Canaria, en alerta naranja por viento y en prealerta por lluvias ante la llegada de una borrasca

