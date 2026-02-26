La tensión entre Nueva Canarias y Primero Canarias se manifiesta en el pleno de Santa Lucía

El pleno ordinario correspondiente al mes de febrero de la Corporación de Santa Lucía de Tirajana dejó clara la tensión entre el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y los tres concejales de Nueva Canarias (NC) destituidos en el último pleno al votar a favor de una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV y que afectaba a García y su grupo, que hace unos meses abandonó NC para integrarse en Municipalistas Primero Canarias.

García negó en varias ocasiones a Yaiza Pérez, una de las ediles de NC cesadas junto a Ofelia Alvarado y Leví Ramos, intervenir en el pleno "al no ser portavoz del grupo que representa" y amparándose en el reglamento orgánico municipal por la que se rigen las sesiones plenarias. El alcalde sí permitió que el portavoz del grupo de Primero Canarias en el gobierno, Mario Bordón, leyera las enmiendas preparadas por Nueva Canarias en la moción a favor de los derechos de las mujeres, con motivo del próximo 8 de marzo.

Yaiza Pérez también tuvo la ocasión de hablar en el apartado de Ruegos y Preguntas, en la que la exconcejala protagonizó una extensa intervención en la que formuló varias preguntas y denuncias relacionadas tanto con la gestión municipal como con su salida del gobierno municipal. Pérez planteó dudas sobre la información publicada en la web municipal, especialmente en el apartado de Transparencia, donde —según denunció— se reflejan cambios en la adscripción política de varios concejales. En este sentido, preguntó cómo es posible que un mismo grupo político figure simultáneamente en el gobierno y en la oposición, y solicitó la actualización de los datos para evitar confusión entre la ciudadanía. La exedil también denunció modificaciones en la disposición de los asientos del salón de plenos y el cambio de cerraduras de los despachos del grupo cesado al día siguiente de su salida del gobierno, sin comunicación previa, reclamando explicaciones sobre los criterios seguidos para estas decisiones.

Durante el pleno se informó de que Vox había retirado una moción en relación a la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular y que AV-PP había hecho lo mismo con un documento solicitando la adhesión al "acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas”.

La Corporación aprobó una moción de Vox pidiendo la señalización para ciclistas de la carretera GC-65 y los dos festivos que corresponden al municipio, que corresponden al martes 9 de febrero, martes de carnaval, y el lunes 13 de diciembre, día de Santa Lucía.

Una moción de censura en el aire

El concejal Juan José Ramos, de AV-PP, reconoció tras el pleno que se está explorando la posibilidad de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, ante lo que considera "una situación de bloqueo político y de deterioro de la gestión municipal". Ramos afirmó que el actual escenario “no se aguanta ni se soporta”, tras la ruptura interna producida en el seno del grupo de gobierno, "que ha provocado una inestabilidad que está afectando directamente al funcionamiento ordinario del consistorio". Según explicó, la aritmética plenaria permite la existencia de una alternativa de gobierno y, en ese contexto, apeló a la responsabilidad de los partidos políticos con representación municipal.