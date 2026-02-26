Agaete
Testimonio de una vecina de Agaete: "Se notó más que nunca, se movió toda la casa"
Un terremoto de 4,1 grados sacudió el municipio, con epicentro en el océano entre Gran Canaria y Tenerife, sintiéndose con fuerza en varios municipios de la isla
"Duró como diez segundos y se notó más que nunca, moviéndose toda la casa". Agaete vio este jueves cómo el suelo tembló este mediodía, después de registrarse un terremoto localizado a 10 kilómetros de profundidad en el océano entre Gran Canaria y Tenerife, con una magnitud de 4,1 grados.
Fátima Melián vive en El Valle, y asegura que nunca había sentido con tanta intensidad este fenómeno. "Duró al menos 10 segundos. Fue de menos a más. Al principio parecía como el cierre de una puerta, pero después ya se movió toda la casa". Esta vecina de Agaete señala que siguió los consejos de los mayores y se protegió bajo una puerta. Para luego comentarlo con una vecina, que pensó también había sido el cierre brusco de una ventana. Su marido, en este caso, lo sintió con mayor intensidad.
El canal entre las dos islas capitalinas volvió a ser el escenario de un movimiento sismo, que se suma a los enjambres que viene registrando en el Teide, en Tenerife. En esta ocasión alcanzó una intensidad muy superior a ocasiones anteriores.
El Instituto Geográfico Nacional detalla que el movimiento tuvo lugar a las 12:26:18 segundos, que se dejó notar especialmente en Agaete, aunque también hay referencias de personas que lo notaron en otros puntos del territorio insular, como en Guía y Las Palmas de Gran Canaria, y en menor medida en Teror y Gáldar, por citar algunos ejemplos.
