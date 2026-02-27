Arucas: Los desvíos provisionales por obras en la glorieta de la Cruz Roja comenzarán este lunes

La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias llevará a cabo este lunes 2 de marzo desvíos provisionales de tráfico en la glorieta de la Cruz Roja, para continuar con las obras de la circunvalación de Arucas. La obra pretende el acondicionamiento de la GC-20, del KM 3+400 al 4+870. Mientras, el municipio confía en que la obra pueda acabarse a finales de marzo o inicio de abril, lo que aliviará el tráfico en el entorno del casco.

Los trabajos, que se ejecutan en el municipio de Arucas, obligarán al cierre del carril de salida de la glorieta de la Cruz Roja, de Arucas en dirección Firgas, para poder realizar el entronque con la nueva glorieta y completar las actuaciones pendientes en la zona. El corte se iniciará este lunes, 2 de marzo, y se mantendrá hasta el 1 de abril.

La gasolinera

Durante este periodo, el tráfico deberá utilizar otras salidas de los enlaces próximos, como los accesos de Visvique, Hoya de San Juan o la gasolinera de la empresa BP, en función del destino de los usuarios.

Esta obra fue adjudicada el pasado mes de mayo a la unión temporal de empresas (UTE) Sacyr-Satocan por 16,7 millones de euros y con una duración estimada de 18 meses.

Consejos

La actuación forma parte de los trabajos de mejora de la carretera GC-20, que buscan optimizar la seguridad y la funcionalidad del tráfico en el entorno de Arucas y sus conexiones con Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

La dirección general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo regional aconseja a los conductores planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones temporales, además de circular con especial prudencia y atender a la señalización provisional.