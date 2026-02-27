Santa Lucía de Tirajana lanza una campaña para implicar a los vecinos en la limpieza del municipio

Bajo el lema ‘Ciudad limpia, reflejo de todos y todas’, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha puesto en marcha la campaña de sensibilización ciudadana con el objetivo de fomentar la implicación de los vecinos y vecinas en el mantenimiento de la limpieza del municipio.

La iniciativa, presentada por el alcalde, Francisco García, y el concejal de Limpieza Viaria, Juan Francisco Guedes, tendrá una amplia difusión a través de distintos soportes, como las vías públicas, carteleras municipales, guaguas, cubos de basura y papeleras, además de medios de comunicación y redes sociales. Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y señaló que “queremos que los vecinos y vecinas se sientan responsables de que la ciudad esté limpia, porque el ayuntamiento invierte muchos recursos en limpieza, pero la colaboración de la ciudadanía es imprescindible”. Asimismo, recordó el conocido dicho de que “no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia”, subrayando el papel fundamental de los pequeños gestos cotidianos.

Por su parte, el concejal de Limpieza Viaria anunció que la campaña también llegará a distintas instalaciones municipales, como parques caninos, clínicas veterinarias y el Centro de Protección Animal. Además, explicó que se desarrollarán acciones específicas en los centros educativos del municipio, ya que “creemos firmemente que la concienciación comienza desde edades tempranas, por lo que trabajaremos estos mensajes directamente con el alumnado”.

Junto al lema principal, la campaña incluirá otros mensajes como ‘Santa Lucía la cuidamos entre todos y todas’, ‘Mantenerla limpia depende de los pequeños gestos de cada día’ y ‘Cuidemos nuestras calles y espacios comunes, porque la ciudad es nuestra y la responsabilidad también’, reforzando así el compromiso colectivo con el cuidado del entorno urbano.