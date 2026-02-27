El buffet ilimitado que acaba de abrir su segundo local en Gran Canaria: todo incluido y perfecto para los amantes de la comida italiana
Acaba de abrir su segundo local en la isla
A quién no le gusta la comida italiana y más si se puede disfrutar en un buffet libre en el que sus clientes pueden disfrutar sin límites de todas las raciones que quieran, además de probar diferentes variedades.
Muerde la Pasta continua su expansión en Gran Canaria. La cadena española de buffet todo incluido italo-mediterránea ha inaugurado su segundo restaurante e la isla. El nuevo establecimiento se ubica en el Centro Comercial Las Terrazas y cuenta con 917 metros cuadrados de superficie y capacidad para 385 comensales.
Un buffet con amplia variedad
La propuesta gastronómica se centra en un buffet de precio único que permite a los comensales disfrutar sin límite de una amplia variedad de elaboraciones con bebidas y café incluidos en el precio.
Entre sus platos destacan las pastas frescas y rellenas, con recetas italianas. Las carnes, pescados, ensaladas personalizables, guarniciones y una extensa variedad de postres para los amantes del dulce también forman parte de la oferta gastronómica. Todas las elaboraciones se preparan a diario con ingredientes de calidad.
Con el formato todo incluido, Muerde la Pasta busca seguir conquistando a los jóvenes, familias, parejas y grupos de amigos, ofreciéndoles una propuesta gastronómica económica que se adapta a todos los bolsillos.
Una pizza de edición limitada
Para celebrar la apertura del segundo establecimiento en la isla, la cadena ha presentado una creación especial. Se trata de la Pizza Carnívora Mojo Picón, que está disponible únicamente durante esta apertura.
Combina salsa de tomate, queso mozzarella, mojo picón, pepperoni, bacon, kebab de ternera y un toque de orégano.
