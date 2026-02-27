El Cabildo defiende las actividades del CAAM para ensalzar a Millares en su centenario

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, defendió la programación prevista por el CAAM con motivo del centenario del nacimiento del pintor grancanario Manolo Millares, después de que el Partido Popular llevara al pleno una moción para impulsar un programa más amplio de actividades. La consejera popular Pepa Luzardo defendió la iniciativa recogida a raíz de un artículo de opinión publicado en La Provincia que criticaba que el homenaje se limitara a un seminario de cuatro jornadas y no incluyera una gran exposición conmemorativa.

La consejera lamentó que el centro de arte insular no haya organizado una gran retrospectiva como las dedicadas en su día a César Manrique o Martín Chirino y, también, demandó acciones divulgativas dirigidas especialmente a las nuevas generaciones.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina reivindicó formatos alternativos a las exposiciones tradicionales para profundizar en el legado de Millares. Al respecto, señaló que el Cabildo y el CAAM mantienen un reconocimiento permanente a la figura del artista. En este sentido recordó las grandes retrospectivas celebradas en 1992 y 2004, la exposición con fondos propios de 2022 y otros proyectos recientes en los que su obra ha tenido un papel central.

Por ello, la consejera asumió que Millares ha estado "suficientemente representado" y este año "lo volverá a estar con un formato que su director artístico considere suficiente". En este sentido, anunció que el acto principal en el centro de arte insular consistirá en un seminario de cuatro jornadas con especialistas y familiares del pintor, que se recogerá en formato libro, y paralelamente se incluirán publicaciones, investigaciones y otras actividades.

15 años en el CAAM

Medina también ha defendido la renovación del contrato de Orlando Brito como director artístico del CAAM por otros cinco años, la tercera desde su nombramiento en 2015. En una moción, Luzardo criticó que la renovación pueda prolongar el mandato hasta 15 años mediante prórrogas sucesivas y sostuvo que lo adecuado habría sido limitarla al actual mandato para que la próxima corporación sacara a concurso un nuevo contrato.

La consejera de Cultura defendió la legalidad del procedimiento y subrayó que el contrato vigente permite renovaciones por periodos de cinco años, al tratarse de un proyecto “consolidado”. En este sentido, negó que exista voluntad de perpetuar a nadie en el cargo y afirmó que el CAAM mantiene su actividad con normalidad y reconocimiento nacional e internacional. En la misma línea, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, respaldó la gestión del director artístico y destacó el impulso experimentado por la institución en la última década, con un aumento de público y de propuestas expositivas.