Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Una palmera se ha derrumbado en las inmediaciones de la Policía Local de Santa Brígida, una zona por la que transitan a diario agentes y cientos de ciudadanos. El incidente no dejó daños personales, pero sí consecuencias para la fauna del lugar.

Tras la caída del ejemplar, se localizaron cinco pájaros muertos, ya que en la copa había varios nidos que resultaron destruidos con el desplome.

El suceso ha generado preocupación entre vecinos, especialmente por tratarse de un punto muy concurrido del municipio. La presencia constante de peatones y vehículos en la zona pudo haber tenido consecuencias mayores si la caída se hubiese producido en otro momento.

Ahora se espera la retirada definitiva del árbol y la revisión del arbolado cercano para evitar nuevos episodios.