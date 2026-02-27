Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Concierto Marc AnthonyDana CanariasBiogás GuíaUD Las PalmasLotería Nacional de EspañaGuía MichelínCanarios Reino Unido
instagramlinkedin

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Una palmera se desplomó cerca de la Policía Local de Santa Brígida provocando la muerte de cinco aves que anidaban en el árbol, sin causar daños personales

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Ver galería

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una palmera se ha derrumbado en las inmediaciones de la Policía Local de Santa Brígida, una zona por la que transitan a diario agentes y cientos de ciudadanos. El incidente no dejó daños personales, pero sí consecuencias para la fauna del lugar.

Tras la caída del ejemplar, se localizaron cinco pájaros muertos, ya que en la copa había varios nidos que resultaron destruidos con el desplome.

El suceso ha generado preocupación entre vecinos, especialmente por tratarse de un punto muy concurrido del municipio. La presencia constante de peatones y vehículos en la zona pudo haber tenido consecuencias mayores si la caída se hubiese producido en otro momento.

Noticias relacionadas

Ahora se espera la retirada definitiva del árbol y la revisión del arbolado cercano para evitar nuevos episodios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  2. La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
  3. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  4. Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
  5. El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987
  6. El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
  7. Un boleto de la Bonoloto vendido en Gran Canaria roza los 40.000 euros de premio
  8. Ni la Isleta ni el Puerto: un asesor inmobiliario revela cuál es la mejor zona para comprar una casa en Las Palmas de Gran Canaria

Primero Canarias pide abrir una mesa de diálogo sobre el servicio de hamacas en San Bartolomé de Tirajana

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Cae una palmera junto a la Policía Local de Santa Brígida: cinco pájaros muertos al destruirse varios nidos

Desayunar por menos de 3 euros en Gran Canaria es posible: uno de los desayunos más baratos de la isla

Desayunar por menos de 3 euros en Gran Canaria es posible: uno de los desayunos más baratos de la isla

Provoca un conato de incendio tras una quema ilegal en una zona de difícil acceso en la cumbre de Gran Canaria

Provoca un conato de incendio tras una quema ilegal en una zona de difícil acceso en la cumbre de Gran Canaria

Carreteras cerradas hoy en Gran Canaria por desprendimientos tras la alerta por viento

Carreteras cerradas hoy en Gran Canaria por desprendimientos tras la alerta por viento

Guía da carpetazo al proyecto de la planta de biogás por su impacto paisajístico y social

Guía da carpetazo al proyecto de la planta de biogás por su impacto paisajístico y social

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Bonos para comprar en Gran Canaria: cómo conseguir hasta 100 euros en descuentos

Bonos para comprar en Gran Canaria: cómo conseguir hasta 100 euros en descuentos
Tracking Pixel Contents