San Bartolomé de Tirajana
Primero Canarias pide abrir una mesa de diálogo sobre el servicio de hamacas en San Bartolomé de Tirajana
Desde la formación política proponen un modelo mixto con mayor dotación económica y participación sindical en San Bartolomé de Tirajana
La Provincia
El portavoz de Primero Canarias en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez Quintana, ha solicitado al Gobierno municipal la apertura de una mesa de diálogo con los representantes sindicales del servicio de hamacas y sombrillas del municipio, con el objetivo de buscar una solución consensuada sobre el modelo de gestión.
La petición se produjo esta semana durante la comisión de estudio sobre la gestión del servicio, considerado estratégico tanto para la calidad del destino turístico como para la recaudación municipal. Según explicó el portavoz municipalista, el modelo que plantea actualmente el grupo de gobierno podría derivar en un proceso de judicialización y en el fracaso del servicio.
Presupuesto de 400.000 euros
Henríquez Quintana defendió en la comisión una fórmula de gestión mixta que, a su juicio, permitiría garantizar ingresos públicos, mejorar la eficacia y asegurar la estabilidad laboral de la plantilla. La propuesta contempla un incremento presupuestario de 400.000 euros y la licitación del servicio por un año, prorrogable por otro más.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por la formación en una nota, esta medida posibilitaría la incorporación de siete trabajadores, la prestación completa de los servicios en playa y una mejora en la recaudación, además de avanzar en la regularización de la situación laboral actual.
El portavoz también recordó que en el pleno ordinario del mes de febrero solicitó que se convocara a la representación sindical de los trabajadores de la playa para trasladarles las decisiones adoptadas en la comisión, en la que participan todos los grupos políticos. En este contexto, se ofreció como mediador entre la plantilla y el Gobierno municipal para facilitar un espacio de entendimiento.
- Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
- La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
- Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
- Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
- El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987
- El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
- Un boleto de la Bonoloto vendido en Gran Canaria roza los 40.000 euros de premio
- Ni la Isleta ni el Puerto: un asesor inmobiliario revela cuál es la mejor zona para comprar una casa en Las Palmas de Gran Canaria