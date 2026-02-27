Carreteras cerradas hoy en Gran Canaria por desprendimientos tras la alerta por viento

La alerta por viento en Gran Canaria ya tiene consecuencias en la red viaria de la isla. El Cabildo, a través del servicio de Carreteras, ha informado este 27 de febrero (08.30 horas) del cierre de varias vías por desprendimientos debido a la meteorología adversa.

Según la actualización oficial difundida por CarreterasCabGC, varias carreteras permanecen cerradas al tráfico, especialmente en zonas de cumbre y medianías, donde el viento y la inestabilidad han provocado caída de piedras.

Carreteras cerradas en Gran Canaria por el viento

Las vías afectadas son:

GC-607 , acceso al Chorrillo de Tejeda.

, acceso al Chorrillo de Tejeda. GC-200 , cerrados los accesos a Tirma , al Mirador del Balcón y el enlace al Andén Verde .

, cerrados los accesos a , al y el enlace al . GC-70, entre los kilómetros 1 al 5, en el tramo Albercón de la Virgen – Pinos de Gáldar.

Además, se registran incidencias en:

GC-15, entre los puntos kilométricos 17+400 y 18+000, entre La Lechuza y Las Lagunetas.

Riesgo por desprendimientos en zonas de cumbre

Las autoridades insisten en extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de montaña y miradores expuestos al viento. La combinación de rachas fuertes y terreno inestable aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos en carreteras de Gran Canaria.

Desde el Cabildo se recomienda consultar los canales oficiales antes de viajar y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación se mantiene en seguimiento y no se descartan nuevas afecciones en la red viaria si continúan las condiciones adversas.