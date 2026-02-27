Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caos en la GC-1Concierto Marc AnthonyAsí es Enmedio: el volcán submarino que ha causado el terremotoPersecución policialParodia de “Ni Borracho”Insultos de la concejala de Vox
instagramlinkedin

CIUCA – Primero Canarias condena las amenazas e insultos de una concejala de VOX al alcalde de Telde

Pleno del Ayuntamiento de Telde.

Pleno del Ayuntamiento de Telde. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Desde CIUCA condenamos lo sucedido en la sesión plenaria de hoy. La concejala de Vox, Rita Esmeralda Cabrera, lanzó insultos y amenazas directas contra el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, en un comportamiento impropio de cualquier representante público.

Frases como “ahora si te ríes te rompo los dientes”, junto a graves descalificaciones personales, fueron escuchadas por varios miembros del salón de plenos. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta que sobrepasa cualquier límite político y vulnera las normas básicas de convivencia institucional.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Telde no puede convertirse en un espacio de intimidación. Un cargo público no solo representa unas siglas: representa a numerosos ciudadanos y tiene el deber de actuar con responsabilidad y respeto. Nos preocupa que no haya a día de hoy ni unas disculpas ni por parte de la concejal ni de su partido político VOX. Si lo que pretende la concejal de VOX es negar lo que ha escuchado numerosos testigos que asistieron al pleno, nos preocupa mucho más. Mentir no es la solución, porque la ciudadanía no merece concejales que gestionen sus recursos si antes de ocupar puestos de gobernabilidad, mienten. Reconocer el error y disculparse, dignificarían esta situación tan denigrante para la institución. Por todo ello, nuestra formación política defenderá la dignidad del Ayuntamiento, el respeto debido a su alcalde y la convivencia democrática. Esta formación, al igual que aceptaría unas disculpas, tampoco aceptaría lo contrario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  2. La constructora abandona la obra del mayor parque de ocio de La Aldea
  3. Jaime Rodríguez Cie, ex abogado del grupo Loro Parque: ' La única espinita que me quedó en mi trayectoria fue el Siam Park de Gran Canaria
  4. Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
  5. El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
  6. El restaurante 'de toda la vida' en Gran Canaria especialista en carnes a la brasa: abierto desde 1987
  7. Un boleto de la Bonoloto vendido en Gran Canaria roza los 40.000 euros de premio
  8. Ni la Isleta ni el Puerto: un asesor inmobiliario revela cuál es la mejor zona para comprar una casa en Las Palmas de Gran Canaria

CIUCA – Primero Canarias condena las amenazas e insultos de una concejala de VOX al alcalde de Telde

CIUCA – Primero Canarias condena las amenazas e insultos de una concejala de VOX al alcalde de Telde

El Cabildo de Gran Canaria sigue con el parque aeroportuario de Gando a pesar de los atascos normativos

El Cabildo de Gran Canaria sigue con el parque aeroportuario de Gando a pesar de los atascos normativos

El Cabildo defiende las actividades del CAAM para ensalzar a Millares en su centenario

El Cabildo defiende las actividades del CAAM para ensalzar a Millares en su centenario

Sendas peatonales y ampliación de la calzada para reforzar la seguridad en la carretera de La Pardilla

Sendas peatonales y ampliación de la calzada para reforzar la seguridad en la carretera de La Pardilla

Las consecuencias de la DANA en el tráfico aéreo en Canarias: "Las tripulaciones solicitan continuos desvíos para evitar los núcleos tormentosos"

Las consecuencias de la DANA en el tráfico aéreo en Canarias: "Las tripulaciones solicitan continuos desvíos para evitar los núcleos tormentosos"

El Estadio Municipal de Arguineguín llevará el nombre de Juan Carlos Valerón

El Estadio Municipal de Arguineguín llevará el nombre de Juan Carlos Valerón

El sector de la sidra canaria impulsa su cooperación con Madeira

El sector de la sidra canaria impulsa su cooperación con Madeira

El recurso contra la compra de un edificio tensiona el debate en el Pleno de Mogán

El recurso contra la compra de un edificio tensiona el debate en el Pleno de Mogán
Tracking Pixel Contents