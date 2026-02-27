CIUCA – Primero Canarias condena las amenazas e insultos de una concejala de VOX al alcalde de Telde

Desde CIUCA condenamos lo sucedido en la sesión plenaria de hoy. La concejala de Vox, Rita Esmeralda Cabrera, lanzó insultos y amenazas directas contra el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, en un comportamiento impropio de cualquier representante público.

Frases como “ahora si te ríes te rompo los dientes”, junto a graves descalificaciones personales, fueron escuchadas por varios miembros del salón de plenos. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta que sobrepasa cualquier límite político y vulnera las normas básicas de convivencia institucional.

El Ayuntamiento de Telde no puede convertirse en un espacio de intimidación. Un cargo público no solo representa unas siglas: representa a numerosos ciudadanos y tiene el deber de actuar con responsabilidad y respeto. Nos preocupa que no haya a día de hoy ni unas disculpas ni por parte de la concejal ni de su partido político VOX. Si lo que pretende la concejal de VOX es negar lo que ha escuchado numerosos testigos que asistieron al pleno, nos preocupa mucho más. Mentir no es la solución, porque la ciudadanía no merece concejales que gestionen sus recursos si antes de ocupar puestos de gobernabilidad, mienten. Reconocer el error y disculparse, dignificarían esta situación tan denigrante para la institución. Por todo ello, nuestra formación política defenderá la dignidad del Ayuntamiento, el respeto debido a su alcalde y la convivencia democrática. Esta formación, al igual que aceptaría unas disculpas, tampoco aceptaría lo contrario.