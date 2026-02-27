Desayunar por menos de 3 euros en Gran Canaria es posible: uno de los desayunos más baratos de la isla

Encontrar un desayuno completo a precios bajos cada vez en más difícil, pero en Gran Canaria hay un local que lo hace posible por menos de 3 euros. Se trata de la Cafetería Ríos de Oro Barreto, en Las Palmas de Gran Canaria. Por solo 2,90 euros, sus clientes pueden disfrutar de un bocadillo de tortilla francesa con un ingrediente a elegir, acompañado de un café o un zumo.

Tras visitar diferentes establecimientos, los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han encontrado el desayuno más barato de Gran Canaria y no han dudado en compartirlos con sus seguidores para que vayan a probarlo. "Estos son los desayunos más baratos de Gran Canaria, o eso creemos".

Un desayuno completo por menos de 3 euros

Según muestra en el video, el bocadillo tiene un buen tamaño. "Es bastante grande", destacan los creadores de contenido, algo que lo ha convertido en una opción perfecta para desayunar, coger fuerzas para recargar energia y afrontar el día.

La mas llamativo es la calidad-precio que se ofrece, ya que desayunar fuera de casa por menos de tres euros es posible en esta cafetería de la capital grancanaria.

Menú diario

Aunque los desayunos son uno de los grandes reclamos de la cafetería, el bocadillo de pata asada tambien es uno de los imprescindibles del local, Un bocadillo característico del archipiélago, que es un imprescindible para todos los que visitan las islas.

Además, el establecimiento ofrece un menú del día por 11,90 euros para tomar en el local y 13 euros para llevar, que incluye primer y segundo plato, pan, bebida y postre o café

Horario y ubicación

Cafetería Ríos de Oro Barreto se encuentra en la calle Alfredo Martín Reyes, 3, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado tanto sus desayunos como sus menús diarios.

Abre de lunes a viernes de 6:00 a 16:00 horas, excepto los sábados y domingos que reduce su horario hasta las 12:00 horas.