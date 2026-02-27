El Estadio Municipal de Arguineguín llevará el nombre de Juan Carlos Valerón

En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán celebrada este viernes, 27 de febrero, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos presentes la moción presentada por Juntos por Mogán para cambiar la denominación del Campo Municipal de Fútbol de Arguineguín, que pasará a llamarse Estadio Municipal Juan Carlos Valerón en reconocimiento a la trayectoria deportiva y humana del popularmente conocido como ‘el mago de Arguineguín’. La instalación es gestionada por el Ayuntamiento de Mogán, aunque se ubica en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, que por este motivo aprobó el mismo acuerdo ayer en el Pleno.

La iniciativa recibió el respaldo de la Corporación tras valorar la relevancia del homenajeado como referente deportivo nacional e internacional, así como su estrecho vínculo con el municipio y su contribución continuada al deporte base y a la formación de jóvenes futbolistas, por ejemplo, asumiendo en la vigente temporada la dirección del primer equipo del C.D Arguineguín.

Durante la sesión, se destacó que Valerón ha proyectado el nombre del sur de Gran Canaria más allá de las fronteras insulares, manteniendo siempre una actitud ejemplar dentro y fuera del terreno de juego. Su figura, además, simboliza la unión histórica entre Mogán y San Bartolomé de Tirajana, territorios conectados por el Barranco de Arguineguín y por una identidad compartida.

El acuerdo del que ya ha sido informado al propio homenajeado, será trasladado ahora a las entidades deportivas locales y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Aprobación definitiva de la ordenanza del Puerto de Mogán

El Pleno ha aprobado de forma definitiva, por unanimidad, la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones Estéticas y Urbanísticas de la zona del Puerto de Mogán, un marco normativo actualizado que sustituye a la regulación vigente desde 1996 y que busca garantizar la armonía visual, la calidad urbana y la preservación del carácter singular de uno de los enclaves turísticos más emblemáticos del municipio.

La aprobación se produce tras la finalización del periodo de exposición pública y el análisis de la única alegación presentada, formulada por la entidad Puerto de Mogán S.A. El informe técnico-jurídico emitido por la Oficina de Atención a la Ciudadanía concluyó la estimación parcial de las alegaciones, incorporando mejoras en aspectos como el tratamiento de terrazas, la definición cromática y la regulación específica para edificaciones singulares situadas fuera del conjunto urbano integrado.

Esta nueva normativa establece criterios homogéneos para fachadas, carpinterías y barandillas. También para terrazas y toldos, rótulos, aparatos de aire acondicionado, instalaciones auxiliares y elementos exteriores. Además, recoge prohibiciones generales, como la instalación de altavoces exteriores, salidas de humos a fachadas, cables vistos o cerramientos no autorizados.

La ordenanza establece unos plazos de adaptación que oscilan entre seis y doce meses para las instalaciones existentes y un régimen sancionador que tífica infracciones leves, graves y muy graves, con multas de 300 a 3.000 euros.

Modificación inicial de la ordenanza por expedición de documentos

En la sesión plenaria también se ha aprobado de forma inicial una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos, siendo el objetivo aclarar qué tarifas de las ya existentes son aplicables a la instalación de puestos de dominio público durante fiestas, ferias y eventos municipales. Esta actualización no cambia los importes vigentes, sino que define con precisión los supuestos en los que estos se aplican.

El acuerdo, aprobado con los votos a favor del grupo de Gobierno (Juntos por Mogán), l abstención del PSOE y en contra NC-BC, será ahora expuesto al público durante treinta días mediante su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y el Boletín Oficial de La Provincia, a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Impulso al PAMU de Loma II para crear nuevos espacios libres públicos

Con los votos a favor de Juntos por Mogán, la abstención de PSOE y en contra de NC-BC, se ha aprobado remitir a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán la solicitud de inicio para tramitar el Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) de Loma II. Promovido por Carrera Ground Floor S.L, permitirá incrementar los espacios libres públicos en el entorno de las calles Fayna y Tahona.

El proyecto contempla una actuación de renovación urbana mediante la recalificación de los viales y otra en la parcela denominada Lote 5 –propiedad de la mencionada entidad–. Esta incrementará su edificabilidad mediante el cambio de uso de la planta sótano y la reordenación de la altura del inmueble. A cambio, el promotor cedería parte de la superficie de la parcela para crear estos nuevos espacios.

Antes de la aprobación inicial del PAMU, el documento deberá someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada, que será realizada por la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica del Consistorio.

Mociones

El Pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PSOE para defender los intereses de España y de Canarias en la negociación de la PAC 2028-2034, mostrando un rechazo conjunto a la propuesta actual de la Comisión Europea. La Corporación respalda exigir una PAC con dos pilares –ayudas directas/mercado y desarrollo rural–, financiación suficiente, presupuesto agrario garantizado y mayor simplificación para agricultores y ganaderos.

Juntos por Mogán propuso una enmienda al texto, también aprobada por todos los grupos. Esta insta al Gobierno de España a exigir en la negociación del PAC la condición de que el POSEI y POSEICAN sigan como sistema de compensación a las regiones ultraperiféricas y no integrarlo dentro del presupuesto del PAC, ya que esto haría perder la condición de Región Ultraperiférica a Canarias.

Con los votos en contra del Gobierno Local, y favor de PSOE y NC-BC, se ha rechazado la moción de este último grupo sobre el estado de las escaleras de la playa de Costa Alegre, en Arguineguín, al constatar que la infraestructura ha sido reparada esta misma semana y que se trabaja de manera continúa en el mantenimiento y conservación de estos espacios.

Otros asuntos

El Pleno, con votos a favor del Gobierno Local, PSOE y NC-BC, ha decidido revocar la aprobación inicial del Estudio de Detalle de Soria nº 29 tras detectarse un error procedimental que obligaba a solicitar informes sectoriales que no fueron tramitados. Según el expediente, la carretera GC-505 es una vía de interés insular, por lo que era preceptivo recabar informe del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, como exige la Ley de Carreteras.

De esta forma, se propone retrotraer el expediente al momento previo a la aprobación inicial para solicitar dichos informes y continuar después la tramitación conforme a la normativa.

Por último, se han desestimado los recursos de reposición interpuestos contra la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en octubre de 2025, al concluir que la valoración, la metodología aplicada y el proceso de negociación fueron correctos y están plenamente motivados. Juntos por Mogán y PSOE votaron a favor. NC-BC en contra.