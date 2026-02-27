Ingenio
Ingenio clausura tres Pfaes que mejoran la empleabilidad de 30 jóvenes del municipio
La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, participó en la entrega de diplomas de los PFAE-GJ ASTRA y AZUL, animando a los jóvenes a usar la formación como herramienta para el futuro
La Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio acogió este viernes el acto de clausura de los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil (Pfae-GJ) Astra y Azul, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de jóvenes del municipio a través de formación teórica y práctica.
El Pfae-GJ Astra se desarrolló en la especialidad de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, mientras que el Pfae-GJ Azul estuvo centrado en servicios auxiliares de peluquería, peluquería y servicios auxiliares de estética. Ambos planes han permitido a las personas participantes adquirir competencias profesionales ajustadas a las demandas actuales del mercado laboral.
En total, 30 jóvenes, 15 por cada proyecto, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, completaron su proceso formativo. Además de la formación impartida, el alumnado realizó prácticas profesionales en diferentes espacios municipales. En el caso del Pfae-GJ Astra, las prácticas se desarrollaron tanto en los talleres de los que disponen la propia Fundación, así como en las instalaciones del Ayuntamiento, mientras que el Pfae-GJ Azul llevó a cabo su formación práctica gracias a la participación del Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores de Ingenio y el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual.
La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, se acercó a la Fundación para participar en la entrega de diplomas, no sin antes felicitar al alumnado, al personal docente y a los equipos técnicos de ambos programas, animando a las personas jóvenes a aprovechar los conocimientos adquiridos como una herramienta clave para su futuro profesional y personal. En similares términos se expresaba la gerente de la Fundación, Claudia Perdomo, alentando al alumnado a sacar el máximo partido a esta experiencia formativa y a dar el paso hacia su inserción en el mercado laboral.
Con una foto final de familia se clausuraron los Pfae-GJ Astra y Azul, poniendo el cierre a un proceso formativo que refuerza la capacitación profesional de la juventud y consolida el compromiso institucional con el empleo y la formación de calidad.
