Ingenio clausura tres Pfaes que mejoran la empleabilidad de 30 jóvenes del municipio

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, participó en la entrega de diplomas de los PFAE-GJ ASTRA y AZUL, animando a los jóvenes a usar la formación como herramienta para el futuro

Alumnado de los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo de Ingenio muestran sus diplomas.

Alumnado de los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo de Ingenio muestran sus diplomas. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Ingenio

La Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio acogió este viernes el acto de clausura de los Planes de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil (Pfae-GJ) Astra y Azul, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de jóvenes del municipio a través de formación teórica y práctica.

El Pfae-GJ Astra se desarrolló en la especialidad de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, mientras que el Pfae-GJ Azul estuvo centrado en servicios auxiliares de peluquería, peluquería y servicios auxiliares de estética. Ambos planes han permitido a las personas participantes adquirir competencias profesionales ajustadas a las demandas actuales del mercado laboral.

En total, 30 jóvenes, 15 por cada proyecto, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, completaron su proceso formativo. Además de la formación impartida, el alumnado realizó prácticas profesionales en diferentes espacios municipales. En el caso del Pfae-GJ Astra, las prácticas se desarrollaron tanto en los talleres de los que disponen la propia Fundación, así como en las instalaciones del Ayuntamiento, mientras que el Pfae-GJ Azul llevó a cabo su formación práctica gracias a la participación del Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores de Ingenio y el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, se acercó a la Fundación para participar en la entrega de diplomas, no sin antes felicitar al alumnado, al personal docente y a los equipos técnicos de ambos programas, animando a las personas jóvenes a aprovechar los conocimientos adquiridos como una herramienta clave para su futuro profesional y personal. En similares términos se expresaba la gerente de la Fundación, Claudia Perdomo, alentando al alumnado a sacar el máximo partido a esta experiencia formativa y a dar el paso hacia su inserción en el mercado laboral.

Con una foto final de familia se clausuraron los Pfae-GJ Astra y Azul, poniendo el cierre a un proceso formativo que refuerza la capacitación profesional de la juventud y consolida el compromiso institucional con el empleo y la formación de calidad.

