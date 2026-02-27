Motivos para denegar la licencia: el proyecto de la planta de biogás en La Atalaya choca con sus malos olores

Los malos olores y su consideración como gestor de residuos. Estos son los dos argumentos principales esgrimidos por la junta de gobierno de Guía para denegar la licencia de construcción de una planta de biogás en La Atalaya promovido por la empresa Conagrican (Grupo FSM), que su suma al impacto paisajístico que ocasiona la actividad en un entorno agrícola intensivo.

El promotor presentó en sus alegaciones para obtener la licencia de obra un estudio olfatométrico "preoperacional" de la futura planta de producción de biogás (la relación entre los posibles orígenes de los olores y su molestia para el entorno). Precisamente, este era uno de los motivos por los vecinos habían mostrado su malestar por esta iniciativa empresarial, dada la cercanía de los núcleos urbanos.

Velatorio y cementerio de La Atalaya

Los autores concluyen en su estudio que el indicador con mayor afección se extiende desde el perímetro de la instalación hasta 170 metros en dirección oeste, 145 metros en dirección suroeste y 100 metros en dirección noroeste. Y en el caso medio, "no alcanza a los núcleos de población cercanos aunque, sí al cementerio de La Atalaya y al velatorio municipal·.

Precisamente, este es uno de los argumentos escogidos por los técnicos del Ayuntamiento para rechazar el proyecto, ya que los olores llegarían a casi todo el camposanto, además de afectar de lleno al velatorio, que está pegado a la finca en la que va el equipamiento. En este caso, el velatorio está a 18,5 metros, la puerta del cementerio a 86,1, y el suelo urbano de La Atalaya a 500 metros.

"La presencia de olores desagradables en estos lugares puede causar una "molestia grave" o "daño" a las personas" Informe técnico municipal

"El cementerio de La Atalaya y el velatorio municipal son espacios públicos donde las personas se congregan, a menudo en momentos de particular vulnerabilidad emocional. La presencia de olores desagradables en estos lugares puede causar una "molestia grave" o "daño" a las personas", concluyen los técnicos municipales.

El documento también reconoce que España ni la comunidad autónoma de Canarias cuentan una legislación específica que establezca una distancia mínima obligatoria para la ubicación de plantas de biogás con respecto a los núcleos urbanos. Solo Castilla La Mancha lo fija en 2.000 metros, que se reduce a 1.500 metros en casos excepcionales.

A pesar de todo, se aclara que "la ubicación de estas instalaciones está sujeta a diversas normativas ambientales y territoriales que, indirectamente, influyen en la necesidad de alejarlas de zonas habitadas".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Guía recurre también a la argumentación del Cabildo, que considera esta actividad como una instalación para la gestión de residuos, otorgándole un carácter industrial.

"Hay que planificar en el ámbito insular la ordenación de estas plantas energéticas" José Manuel Santana — Concejal de Urbanismo

El concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, reconoce que la tramitación de este proyecto constata la necesidad de planificar en el ámbito insular la ordenación de estas plantas energéticas, y su vision de que deben estar alejadas de las áreas poblacionales.

Datos del proyecto

El informe municipal defiende que el proyecto de Conagrican generaría si se aprobara un impacto paisajístico dentro de su entorno rural de protección agraria.

La planta de biogás proyectaba la gestión, tratamiento y valorización de destríos del sector agropecuario, con una superficie de 5.770 metros cuadrados y una altura máxima de 14 metros (gasómetro del digestor). Su capacidad de tratamiento es de 19.370 toneladas al año. Esto supone una entrada de 19,23 toneladas cada día de residuos procedentes de la propia explotación agrícola del promotor en la zona (el 25,8%), y 55,27 toneladas de estiércol vacuno (el 74,2%), que se obtendrían de explotaciones ganaderas del norte y sureste de la isla. La materia prima se basa en residuos de plátanos y raquis (4.500 toneladas al año); y papayas (500). Y, en segundo lugar, estiércol vacuno, a razón de 14.370 toneladas al año.