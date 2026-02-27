El recurso contra la compra de un edificio tensiona el debate en el pleno de Mogán

La compraventa de un edificio por parte del Ayuntamiento de Mogán centró este viernes buena parte del debate en el pleno. El grupo de gobierno y la oposición protagonizaron un tenso encuentro en relación al recurso interpuesto por un particular para suspender cautelarmente la adquisición del inmueble en el casco histórico del municipio.

El Consistorio anunció en el pleno la formalización de la compra del edificio con la intención de destinarlo a Viviendas de Protección Oficial (VPO). En el turno de ruegos y preguntas, la oposición interpeló al grupo de gobierno sobre los efectos que tendría ese requerimiento en la adquisición del edificio que fue aprobada mediante un acuerdo de Junta de Gobierno Local. La intervención subió el tono entre los ediles, ya que no figuraba en el orden del día e incumplía el reglamento, según la alcaldesa Onalia Bueno. «Nosotros vemos bien que se compre el edificio, pero queríamos saber si el recurso paralizaba la compra. No esperar a que se resolviera, nos parece un poco temerario», señala a este periódico el portavoz socialista Artemi Artiles.

El edil de NC-BC, Juan Manuel Gabella, preguntó en el pleno sobre la orden municipal de suspensión y precinto que pesan sobre el edificio desde 2001, así como la ausencia de tasación pericial independiente. Por su parte, la alcaldesa admitió desconocer ese detalle y remitió a la respuesta de los técnicos.

Sesión ordinaria del pleno de Mogán. / LP/DLP

Un edificio por valor de 1,5 millones

Según explica el Ayuntamiento, se trata de un inmueble situado en la calle Guardia Juan Martín Quesada que está sin terminar desde hace dos décadas. El edificio, que tiene vistas al Barranco de Mogán, podría albergar hasta 52 viviendas protegidas y, aunque ya haya sido adquirido por el Consistorio, aún es necesario iniciar la redacción de los pliegos para contratar el escrito del proyecto que adapte el inmueble a su realidad física y a los requisitos de la normativa para VPO. El Ayuntamiento adquirió el inmueble por 1,5 millones de euros por medio de una subvención de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

Acuerdos del pleno

Más allá del intercambio de reproches, el pleno aprobó por unanimidad la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones Estéticas y Urbanísticas de la zona del Puerto de Mogán, un marco normativo actualizado que sustituye a la regulación vigente desde 1996. Esta nueva normativa establece criterios homogéneos para fachadas, carpinterías y barandillas. También para terrazas y toldos, rótulos, aparatos de aire acondicionado, instalaciones auxiliares y elementos exteriores. Además, recoge prohibiciones generales, como la instalación de altavoces exteriores, salidas de humos a fachadas, cables vistos o cerramientos no autorizados. La ordenanza establece unos plazos de adaptación que oscilan entre seis y doce meses para las instalaciones existentes y un régimen sancionador que tífica infracciones leves, graves y muy graves, con multas de 300 a 3.000 euros.

el pleno aprobó la remisión a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán la solicitud de inicio para tramitar el Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) de Loma II promovido por Carrera Ground Floor S.L. Según explica el Consistorio, el proyecto permitirá incrementar los espacios libres públicos en el entorno de las calles Fayna y Tahona y contempla una renovación urbana mediante la recalificación de los viales y otra en una parcela propiedad de la entidad impulsora. Antes de la aprobación inicial del PAMU, el documento deberá someterse a evaluación ambiental por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica del Consistorio.

Otra de las cuestiones abordadas en el pleno fue la aprobación por unanimidad de la moción presentada por el PSOE en defensa de las peticiones de España ante la negociación de la nueva PAC para el escenario 2028-2034, rechazando la propuesta actual de la Comisión Europea. El pleno desestimó de forma conjunta el plan financiero, al defender que afecta negativamente a los pescadores y agricultores de Mogán, trabajadores clave para la economía del municipio.