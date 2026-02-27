El sector de la sidra canaria impulsa su cooperación con Madeira

Productores de sidra natural de Gran Canaria, junto a representantes de Tenerife, La Palma y El Hierro, participarán en un viaje a Madeira dentro del proyecto de cooperación Raíces Atlánticas, una iniciativa orientada a fomentar la colaboración entre elaboradores del archipiélago y promover el intercambio de buenas prácticas con la isla portuguesa.

El sector de la sidra natural en Canarias está integrado actualmente por doce sidrerías distribuidas en cuatro islas: siete en Gran Canaria, tres en Tenerife, una en La Palma y una en El Hierro. Este crecimiento sitúa a la sidra como una actividad emergente dentro del sector agroalimentario canario.

Formación y mejora de la gestión

El proyecto articula su actuación en tres líneas principales. La primera contempla el desarrollo de un plan formativo adaptado a las necesidades de los productores de las islas participantes. La formación se diseñará a partir de un proceso participativo previo, con el objetivo de ajustar los contenidos a la realidad del sector.

En el caso de Gran Canaria, el programa incidirá especialmente en el asesoramiento empresarial y la mejora de la gestión de las bodegas, con el fin de reforzar su competitividad.

AIDER Manzanas Valleseco / La Provincia

Intercambio con Madeira y modelo de IGP

La segunda acción será un viaje de estudio a Madeira entre el 17 y el 20 de marzo, en el que participarán productores y equipos técnicos de los Grupos de Acción Local implicados. Desde Gran Canaria se desplazará una comitiva de once personas entre el 16 y el 20 de marzo.

Durante la visita, los participantes conocerán el proceso de gestión de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la sidra en Madeira, con la intención de analizar su aplicación como posible referencia para el desarrollo y reconocimiento de la sidra canaria.

Encuentro regional y creación de la Mesa de la Sidra

El proyecto culminará el 8 de mayo con un encuentro en Tenerife que reunirá a productores de la Macaronesia. El evento incluirá talleres, catas y actividades orientadas al intercambio de experiencias y a la promoción de la sidra local, y contará con una delegación de Madeira.

En ese marco está prevista la constitución de la primera Mesa de la Sidra de Canarias, concebida como un órgano de diálogo sectorial. A la convocatoria se invitará a las consejerías competentes en materia agrícola de cada isla y al titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, junto a los productores participantes. El objetivo será analizar la situación actual del sector, su peso dentro del ámbito primario y estudiar estrategias de comercialización y valorización, incluida la posible creación de una IGP para la sidra canaria.

Noticias relacionadas

El proyecto Raíces Atlánticas se enmarca en la intervención 7119 LEADER del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC). Está coordinado por el Grupo de Acción Rural (GAR) de Tenerife y cuenta con la participación de AIDER Gran Canaria, el Grupo de Acción Local y Pesquera (Galp) El Hierro y la Asociación para el Desarrollo Rural (Ader) La Palma, además de la colaboración de entidades de Madeira en acciones específicas.