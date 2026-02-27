¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Mientras llegan los carnavales a distintos municipios de Gran Canaria, la agenda cultural y de ocio sigue dando de sí, ofreciendo exposiciones, teatro, música y diferentes mercados agroalimentarios que ofrecen la oportunidad de adquirir productos frescos con precios que ponen los productores.

Telde

La segunda edición de la exposición ‘Mujeres de Telde. Las emociones hablan’ estará abierta al público en la Ermita de San Pedro Mártir hasta el día 27 de marzo. Otra muestra abierta al público es ‘Raíces’, de Ana Tous, en las Casas Consistoriales, que se puede visitar hasta el 17 de marzo. También en el municipio, el teatro Juan Ramón Jiménez recibe hoy, a las 20.00 horas, ‘Las Noches con Cristito y la Madre Canaria’, un espectáculo de 90 minutos dirigido a mayores de 14 años, que combina humor costumbrista canario con momentos de reflexión personal. Las entradas cuestan 15 euros.

Ingenio

El centro cultural Federico García Lorca acoge esta noche, a las 20.30 horas, el espectáculo ‘Una noche en Magdalá’. El maestro de ceremonias José Carlos Campos reúne los mejores números que lo han acompañado por los escenarios más canallas del mundo para invitar al público a un carrusel de almas pecadoras que han ido y vuelto del infierno, envueltas en lentejuelas, a ritmo de blues, jazz, copla y tango, donde el cabaret se convierte en catarsis redentora. Las entradas, 5 euros.

Santa Lucía de Tirajana

El teatro Víctor Jara recibe mañana, a las 20.00 horas, el monólogo ‘Revivirla’, de Sesea Producciones. El espectáculo le da voz a Francisca de Pedraza, la mujer que consiguió en 1624, hace justo 400 años, la que se considera la primera sentencia contra la violencia de género en la historia de España, y con ella, a tantas y tantas mujeres a las que la historia silenció. Las entradas, 12 euros. En el mismo edificio, la sala de exposiciones Lola Massieu acoge la muestra de la creadora Alicia Lasala, ‘Serenidad en el caos’, que se puede visitar de martes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas. En el mismo municipio, la molinería de gofio Pérez Gil de Vecindario, en la calle 1º de Mayo, 148, acoge el domingo, a las 11.30 horas, un concierto del timplista Abraham Ramos y la voz de Lara Hernández. El precio e la entrada es de 15 euros.

Moya

La Casa de la Cultura de Moya acoge hoy, a las 19.30 horas, un concierto homenaje a la cantante María Mérida, organizado por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas del Cabildo grancanario con la colaboración del Ayuntamiento de Moya. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Esta actuación reproduce el recital organizado el pasado año en Tenerife con motivo del centenario del nacimiento de la recordada artista canaria, contando en esta ocasión con un cartel integrado por el timplista majorero Domingo Rodríguez ‘El Colorao’, la solista tinerfeña Fabiola Socas, el guitarrista palmero Juan Carlos Pérez Brito, así como de la cantante e hija de María Mérida, Maytea Cruz Mérida.

San Bartolomé de Tirajana

El campo de fútbol nº3, junto al Parque Sur, acoge mañana y el domingo una nueva edición de la feria Kilómetro Cero. 60 productores locales, tanto del municipio anfitrión como de toda la isla, se reunirán para ofrecer lo mejor de nuestra tierra en horario de 9.00 a 14.00 horas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha diseñado un programa de música y actividades culturales que complementan la experiencia de visitar la Feria los dos días, con actividades infantiles, juegos tradicionales como el garrote canario, teatro costumbrista a cargo de La Cuadrilla, y las actuaciones de las agrupaciones folclóricas Umiaya y La Cucaña , y las parrandas los Chanos y A Cal y Canto. También dentro de la oferta de ocio del municipio, el centro cultural de Maspalomas acoge hoy, a las 18.00 horas, el espectáculo infantil ‘La reina de las nieves’, una historia mágica, divertida y profunda para toda la familia, con canciones originales y mucho humor. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

Gáldar

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar invita a vivir una visita nocturna y musical para conocer el yacimiento desde una perspectiva diferente e inmersiva. ‘Cueva Pintada en la noche’ se celebra esta noche, en dos pases gratuitos, a las 19.00 y a las 20.00 horas, y permitirá a los visitantes descubrir el antiguo poblado de Agáldar, acompañados por la propuesta musical de Plátano Swing.

Tejeda

Dentro del programa de los carnavales del municipio, Tejeda celebra un mercado agrícola y artesanal el domingo, de 10.30 a 15.00 horas en la plaza del Socorro y la plaza El Mirador. Actuaciones, tortillas de Carnaval solidarias, concurso de disfraces y atracciones infantiles forman parte del programa.

Agüimes

El Carnaval de Agüimes se desplaza este fin de semana al Cruce de Arinaga. La plaza Primero de Mayo se anima mañana a partir de las 19.00 horas, con el entierro y quema de la sardina, y verbena con orquestas y djs. El domingo, como colofón, desde las 11.30 horas, ludoparque y baile infantil, concurso familiar de disfraces, y a las 20.00 horas, gala de variedades con la comparsa Aragüimé.

Arucas

Arucas continúa con su Carnaval inspirado en Héroes, Heroínas, Villanos y Villanas. La plaza San Juan celebra hoy, a las 20.30 horas, el memorial Tomás Pérez González, con la Afilarmónica Los Nietos de Kika y las murgas Las Kikirinietas, Los Nietitos de Kika y Ni+Ni. Mañana, Carnaval de Día en la plaza San Juan, desde las 13.00 horas, con Maldita EGB, Savia Nueva, Son Caribe, Aseres y Mekánika by Tamarindo. El domingo, a las 12.00 horas, entierro de la sardina, desde la calle La Heredad hasta la Plaza San Juan.

Teror

La Chorimurga de Teror vuelve a actuar hoy, a las 19.00 horas, en el Convento de las Dominicas con su nuevo espectáculo ‘Los hombres del futuro’. Entrada libre hasta completar aforo. Horas antes, a las 17.30 horas, la Biblioteca municipal de Teror acoge una sesión de narración oral titulada ‘Un ratito de cuentos’, a cargo del narrador oral Néstor Bolaños. La sesión abierta a todos los públicos.

Santa Brígida

La Biblioteca Municipal de Santa Brígida ofrece hoy, a las 17.00 horas, la actividad Cuentos con Chocolate, diseñada por Alicia Ramos para el público infantil mayor de 3 años.

Arucas

La Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria (Carretera General del Norte, Km 7.2, Cardones) ofrece una nueva jornada de mercado agrícola, en horario de 9.00 a 13.30 horas, dentro del calendario de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria. Entrada y aparcamiento gratuitos.

Noticias relacionadas

Santa María de Guía

El Mercado de Santa María de Guía celebra el domingo una feria de artesanía, con animación y actuaciones. El público también tiene la oportunidad de comprar productos agroalimentarios en los distintos puestos. El horario es de 8. a 15.00 horas.