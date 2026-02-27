Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sendas peatonales y ampliación de la calzada para reforzar la seguridad en la carretera de La Pardilla

El Cabildo y el Ayuntamiento de Telde crearán una mesa de trabajo para consensuar la actuación en La Pardilla antes de licitar el proyecto este año

Por la izquierda, el consejero Raúl Salvador García Brink y el vicepresidente Augusto Hidalgo.

Por la izquierda, el consejero Raúl Salvador García Brink y el vicepresidente Augusto Hidalgo. / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La ampliación de la plataforma, la ejecución de sendas peatonales y la reordenación del viario son las principales mejoras previstas para incrementar la seguridad en la GC-101, la carretera de La Pardilla, a su paso por el casco urbano de Telde. La actuación busca dar respuesta a los problemas que presenta esta vía, con tramos muy estrechos y viviendas situadas a escasa distancia de la calzada.

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde constituirán una mesa de trabajo conjunta para concretar las intervenciones prioritarias y delimitar qué actuaciones corresponden a cada administración. Aunque se trata de una carretera de titularidad insular, el ámbito de actuación se sitúa en suelo urbano consolidado, lo que obliga a coordinar cualquier decisión con el planeamiento municipal.

Seguridad vial e integración urbana

Según explica el Cabildo en una nota, entre las alternativas analizadas en un estudio previo, la que mejor encaja con los objetivos de seguridad vial e integración urbana contempla ensanchar la vía, habilitar espacios seguros para peatones y reorganizar el viario del entorno. Sin embargo, esta solución requiere la ocupación de terrenos fuera del dominio público viario, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, ya sea mediante cesiones, desarrollo del planeamiento o instrumentos de gestión urbanística.

Como explicó el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, hasta que no exista disponibilidad de suelo y un acuerdo institucional sobre el alcance de la intervención, no será posible aprobar ni ejecutar el proyecto constructivo. «Es evidente que nosotros no podemos actuar sobre todas las alternativas que se plantean en ese estudio porque la mayoría son en suelo urbano, es decir, son actuaciones de expropiaciones en terrenos en las que nosotros no podemos actuar, o son mejoras que nosotros no podríamos acometer como administración insular», añadió Hidalgo.

Por eso, recalcó, es necesaria la colaboración interadministrativa entre el Cabildo y el Ayuntamiento, ya que corresponde a la administración municipal obtener la cesión o disponibilidad de terrenos que permitan ampliar la vía, ejecutar el viario previsto en su plan general, o impulsar los instrumentos de gestión urbanísticos necesarios.

