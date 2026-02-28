Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cafetería escondida en Gran Canaria donde sirven "uno de los mejores solomillos" por menos de 15 euros

Los creadores de contenido @viajandocontanda afirman que es uno de los mejores solomillos uruguayos que han probado en su vida

Un rincón soprendente en Gran Canaria

Helena Ros

Helena Ros

Las mayores joyas gastronómicas siempre sorprenden, además se pueden encontrar en los lugares mas inesperados. Esto ocurre en la isla de Gran Canaria donde hay una cafetería que en la que puedes probar "uno de los mejores solomillos". Se trata de la Cafetería Shell Merca, ubicada junto a la estación de servicio Shell Merca. Un local sencillo, que aparentemente se asocia con desayunos rápidos o cafés de paso, pero que esconde una propuesta gastronómica en su interior.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado la cafetería y no han dudado en compartir la sorprendente experiencia con todos sus seguidores. "Aquí está la magia de la gastronomía en Canarias: el sitio más pequeño y escondido… puede darte la mejor sorpresa", aseguran.

Un solomillo uruguayo sorprendente

Los creadores de contenido se decantaron por probar algunos entrantes clásicos como las gambas al ajillo (9,50 euros) y el queso frito (8,50 euros), destacando de este último entrante el crujiente. Después, continuaron con el cerdo frito con sabor a criollo cubano (8,50 euros), un plato "de esos que no se olvidan".

Sin embargo, el plato estrella fue el solomillo uruguayo (14,50 euros), que convirtió una comida en una experiencia inolvidable. "Punto perfecto y carne jugosa, su sabor me llevó al cielo", afirma.

Un cierre perfecto para los amantes del dulce

Para terminar, no puedes marcharte del local sin probar sus postres caseros. El queque de naranja (1,50) y el arroz con leche (2,50) fueron los postres elegidos por los comunicadores. Todo ello, acompañado de refrescos y pan con alioli, les costó un total de 49,20 euros, un precio muy ajustado para calidad y el servicio que ofrecen.

Horario y ubicación

La cafetería se encuentra en la estación de servicio Shell, en la carretera Cuesta Ramón, Mercalaspalmas. Solo cuenta con uno reseña calificando el local con 5 estrellas, pero ya hemos contado la satisfactoria experiencia de los creadores de contenido.

Abre de lunes a viernes, de 5:30 a 16:00 horas, ofreciendo un servicio de desayunos desde primera hora hasta almuerzos a mediodía. Los sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

