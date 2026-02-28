La nueva Hija Adoptiva de Gran Canaria : «El movimiento vecinal será aún más necesario si llega la extrema derecha»

A sus 88 años, María de los Ángeles Sánchez, la nueva Hija Adoptiva de Gran Canaria acude cada mañana al Centro Cívico de Escaleritas a intentar resolver los problemas que le transmiten los vecinos. Esa ha sido su vocación desde que llegó a la isla hace medio siglo.

¿Sorprendida por este reconocimiento del Cabildo como Hija Adoptiva de la Isla?

Sí, sorprendida, francamente emocionada y agradecida. Es un honor que me den un premio de este nivel por lo que yo hago, pues lo llevo haciendo durante tantísimos años porque es algo que me sale del corazón. Soy de otras tierras, de Extremadura. El pueblo de Valdeobispo, en Cáceres, fue mi lugar de nacimiento y Madrid el sitio de la educación, y cuando vine aquí fue solo para entregarme en cuerpo y alma a ser una ciudadana más. Me alegró la llamada del presidente Antonio Morales y que me consideren una canaria de toda esta Isla, no de un lugar concreto.

¿Cómo llegó a Gran Canaria y por qué decidió establecerse aquí?

Porque conocí a un canario, el poeta y locutor de radio José María García, y tras unos meses de tratarnos decidimos formar pareja y me vine para acá. Es el padre de mi hija y falleció en octubre de 2002.

¿Cómo era la isla y la ciudad cuando llegó? ¿En qué ha cambiado Gran Canaria?

¡Buenoooo! Es que yo vine en los espasmos de la dictadura, cuando Franco de vez en cuando dejaba que el príncipe empezara a moverse. Recuerdo que llegué cuando estaban cerrando el barranco del Guiniguada y que me dio una pena enorme, pues me preguntaba como podían hacer desaparecer ese barranco si es una de las cosas más bonitas que tiene la ciudad y es fundamental en la historia de Gran Canaria. La historia está ligada a esa corriente de agua, que hizo que los que venían en barco se pararan allí para beber, repostar y luego quedarse a vivir. Cerrar el barranco fue una burrada absoluta y desde entonces lo tengo clavado, por eso estoy involucrada desde hace unos años en la petición al Ayuntamiento para que se recupere el Guiniguada. No me doy por vencida, aunque la señora alcaldesa ya nos haya dicho que no.

¿Y qué propone esa plataforma vecinal para el Guiniguada?

Debemos continuar con la petición al próximo alcalde o alcaldesa, sea quien sea, para que lo que queda de Triana y Vegueta, sobre todo de Vegueta porque del barrio de Triana ya queda poco, se proponga para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pues es la única forma de salvar lo último que queda de la historia antigua de Canarias. Y de lo que realmente ha sido Canarias y ha trasladado a América, como vemos en la arquitectura de plazas y catedrales de las grandes ciudades americanas.

El premio del Cabildo reconoce su contribución a los movimientos vecinales y la solidaridad con los más desfavorecidos. ¿Cuándo y cómo se implicó en esas tareas?

Pues según llegué, porque mi pareja ya era un represaliado político. José María era locutor en la radio del régimen franquista y le pillaron en una manifestación con banderas rojas. Él ya formaba parte del bloque de la izquierda en Canarias y empecé a conocer a personas de ese grupo, como los arquitectos Carmelo Suárez, Faustino García Márquez o José Fernández padre. La Guardia Civil venía con frecuencia a mi casa a hacer registros y los vecinos se asustaban. Pero empezaban a hablarme a mí y yo a hablar con ellos . Había un trasvase de solidaridad vecinal. A José María le admiraban como hombre y como locutor de radio, sobre todo por sus programas de música clásica y óperas, pero lo que no se atrevían a decirle a él me lo contaban a mí. Me encontré metida en ese círculo y empezamos a pensar que teníamos que movernos.

¿Y por dónde empezó?

En 1975, viendo los problemas existentes, se decidió formar la Asociación de Cabezas de Familia con el despacho de arquitectos al completo, también el delineante Francisco García, el yerno de doña Lola de la Torre, José María García y yo misma. Tuvo tres años de vida, pues desapareció al aprobarse la Constitución. Entre otros logros se consiguió que se colocaran semáforos en la Avenida de Escaleritas, que era como un circuito de carreras, y el Colegio García Lorca, una necesidad absoluta por la masificación de los centros existentes. En 1979, la Alcaldía nacida de las primeras elecciones democráticas nos concedió un Local para la Asociación de Vecinos Gayfa. Fui vicepresidenta de la misma en dos periodos. Dada mi preocupación por el aislamiento de la mujer durante la dictadura y puesto que en el Parlamento ya se empezaban a debatir leyes sobre divorcio, aborto, el voto femenino o la igualdad de derechos con el hombre, planteé a los compañeros un día para nosotras, reunirnos las vecinas y hablar de nuestras cosas mientras hacíamos ganchillo, las dos agujas o bordado, cada una enseñar a otras lo que sabía hacer. Y cuando hubo un clima de confianza invité a dar charlas sobre esos temas a personas cualificadas que lo estaban haciendo en otros círculos de la ciudad. Se trataba de que la mujer saliese de la esfera de obediencia al hombre que había soportado, que recobrase su libertad de expresión y que se diese cuenta de que las leyes nuevas no llegaban para destruir familias, con abortos o divorcios, sino a solucionar problemas existentes, como tener que ir a Londres a abortar o buscar a las amañadas que se atrevían a hacerlo si no podían ir al extranjero.

¿Qué otros problemas tenían las mujeres de entonces?

Una de las cosas que más me preocupó desde que desembarqué aquí y empecé a conocer a la gente fue que muchas mujeres me confesaron que eran analfabetas. Y también muchos hijos de esas mujeres en barrios como La Isleta, porque tenían que salir en sus barcos a faenar. Aquello me dolía. Después de aquellas primeras reuniones con la excusa de hacer ganchillo, en todos los municipios se hicieron campañas de alfabetización y tuvieron muy buena acogida. En la década de 1980, como consecuencia de las muchas peticiones al alcalde Juan Rodríguez Doreste para que el Ayuntamiento promoviera actividades para la mujer, que las sacasen de casa para aprender algo y en muchos casos abrirles camino a poder trabajar, nació la Universidad Popular, con la máquina de coser y el curso de corte y confección. Después llegarían los cursos de pintura, gimnasia y tantas cosas que han abierto el abanico de conocimientos a la mujer.

Usted ha tenido un especial protagonismo en la lucha vecinal contra las torres del canódromo. ¿Por qué se involucró tanto?

Justo un mes antes del fallecimiento de José María, una mañana me tocó un vecino en la puerta y me dijo que teníamos que movernos. Traía el periódico LA PROVINCIA en la mano, con la noticia de que la Asociación de Vecinos de Schamann decía que no aceptarían que se construyeran las dos torres, pero que lo que hicieran los vecinos de Escaleritas ya era otra cosa. Hablé con la compañera de la Asociación Chambenito, Aurora Pérez, y no tenía ni la más remota idea de que Schamann empezaba en la calle Henry Dunant. En el Plan General de Urbanismo el barrio de Schamann tenía la edificabilidad agotada y esos dos grandes edificios nos afectaban completamente. Me pilló en una etapa dura de mi vida porque José María tuvo un recaída, pero antes de fallecer me dio tiempo a preparar el escrito de oposición, que firmamos medio centenar de personas diciendo que no íbamos a aceptar una construcción de rascacielos ilegales en esa parcela, que lo único que se podría admitir era un edificio con la altura permitida en el barrio y siempre que fuera para la ciudadanía. Tres plantas para biblioteca, centro de salud o educación, pero nunca viviendas. Así se lo comunicamos al entonces alcalde, Juan José Cardona, y le advertimos de que íbamos a luchar hasta las últimas consecuencias.

En este medio siglo de lucha vecinal tendrá alegrías y desengaños. ¿Cuál es a su juicio la mayor victoria y la peor derrota del movimiento ciudadano?

La mayor victoria para mi ha sido que en un barrio como Schamann, despreciado por los gobiernos municipales como todos los de las zonas altas, fuéramos capaces de reunir el valor de decir «vamos a luchar» contra el monstruo que es el Ayuntamiento, porque es el que tiene el poder económico y el de decisión. De hecho, las cosas que se han hecho en los últimos años en los barrios altos han sido por la batalla que hemos presentado los vecinos. Tuve a mi lado, hasta que falleció en el año 2009, a Roque Rodríguez, un hombre acostumbrado a luchar porque había sido portuario. Tenía una gran fuerza de voluntad y era incorruptible. Sí, el mayor triunfo fue conseguir que los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, hayan dicho que no se podían construir las torres del canódromo. Por donde quiera que vaya en Schamann, personas que no me conocen de nada me dicen que ellos no pueden luchar, pero me lo agradecen. Han entendido que no era un lucha contra la vivienda, sino una lucha contra la corrupción, que no nos íbamos a vender y no nos hemos vendido, por sí que nos tocaron para ello. El mayor fracaso es que el movimiento vecinal no haya sido capaz aún de una unidad de acción en cada distrito y en el municipio, que siempre haya quien o quienes se dejan tentar por la administración por pequeñas cosas, lo que rompe una y otra vez esa posibilidad. Unidos podríamos hacer más cosas para todos los barrios si todos tenemos claro que lo que hacemos es para mejorar la vida de la comunidad, si no hay ansias de escalar puestos o de entrar en listas electorales. Otro fracaso es que no nos hicieran caso cuando le dijimos al Ayuntamiento que con el presupuesto de la metroguagua se podría igualar la movilidad de los barrios altos con la ciudad baja. Ese proyecto no se ha terminado en los años previstos porque sabemos como funciona el Ayuntamiento y eso es parte del negocio. No se termina la obra, hay que poner más presupuesto y seguimos pagando los ciudadanos por cosas que se van quedando en el camino.

¿Qué le espera al movimiento vecinal en esta época de cambios políticos hacia los autoritarismos y el individualismo?

Pues que tenemos que luchar con uñas y dientes, como tuvimos que hacer en la dictadura. Ahora no nos pueden poner fuera de la ley, porque estamos en la Constitución Española. Con Franco estábamos fuera de la ley y buscábamos resquicios para poder reunirnos y empezar a hablar sobre inquietudes de las no se podía ni hablar. Si llega la derecha y la ultraderecha, tendremos que ser más fuertes en la lucha porque tenemos ese derecho. El movimiento vecinal va a ser aún más necesario para combatir los problemas que crea la propia administración.